Atletismo: Rosângela Santos leva ouro na França em competição indoor

Na noite deste sábado (30), a velocista brasileira Rosângela Santos venceu a prova dos 60 metros rasos do Meeting Internacional de Mondeville, na França. A recordista sul-americana completou a prova final deste sábado com a marca de 7seg23. Ela obteve a vaga para a decisão ao marcar 7seg25 nas semifinais no Halle Michel d’Ornano, em Caen.

Com essa vitória a recordista sul-americana em pista coberta dos 60 metros, com 7seg17, e ao ar livre dos 100 metros, com 10seg91, iniciou a temporada em busca do índice olímpico dos 100 m para os Jogos de Tóquio-2021, que é de 11seg15. Medalha de bronze no 4x100 m dos Jogos de Pequim-2008, ela é uma das atletas mais experientes para compor o revezamento do Brasil.

Na prova do sábado, a francesa Cynthia Leduc fez 7seg27 e ficou com a prata, enquanto a bielorrussa Krystsina Tsimanouskaya obteve 7seg32 e levou a medalha de bronze. A catarinense Tamiris de Liz, radicada em Portugal, ficou na quinta colocação, com 7seg44.

Pela programação inicial, Rosângela Santos volta a competir no próximo sábado (6 de fevereiro), no Meeting Metz Moselle Athlelor, também na França.