Atletismo: Hugues Fabrice Zango bate recorde mundial do salto triplo

Hugues Fabrice Zango se tornou o primeiro atleta de Burkina Faso a estabelecer um recorde mundial ao alcançar a melhor marca na prova de salto triplo indoor, de 18,07 metros, em evento de atletismo em Aubiere (França) neste sábado (16).

Burkina Faso's @HuguesZango_TS sails to world indoor triple jump record of 18.07m and becomes the first man to leap beyond 18 metres indoors.