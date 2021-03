Atual campeã, seleção de nado sincronizado é convocada a Sul-Americano

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) confirmou nesta sexta-feira (5) os nomes dos 16 atletas do nado sincronizado que vão defender o país no Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, em Buenos Aires (Argentina). O Brasil é o atual campeão geral da modalidade e vai brigar para manter o título. A competição ocorrerá de 14 a 29 de março.

A competição terá as provas de solo, por equipess , a apresentação livre combinada, o dueto misto, o highlight (destaque) e o dueto. As provas serão realizados no Centro Aquático do Parque Olímpico da Juventude, que também sediou os Jogos Olímpicos de Verão da Juventude, em 2018, em Buenos Aires.

Os titulares da seleção serão Maria Clara Lobo, Gabriela Regly, Vitória Casale, Jullia Catharino, Luiza Rodrigues, Rafaela Garcia, Anna Giulia Velloso, Jaddy Milla Passos, Thafnnys Milka, Maria Bruno, Laura Miccuci, Luisa Borges e Fabiano Ferreira. Os reservas brasileiros serão Luzia Galvez, Ana Luiza do Nascimento e Bernardo dos Santos.

“Estamos muito animados em estar de volta ao mundo competitivo. Os atletas e técnicos vêm se dedicando aos treinos em busca de um ótimo desempenho no Sul-Americano. Estamos na torcida para que nossa volta às piscinas seja marcada com um ótimo resultado”, disse Juliana Dias, supervisora de Nado Artístico da CBDA, em depoimento ao site da CBDA.

A equipe segue em treinamento no Rio de Janeiro até o embarque para a capital argentina.