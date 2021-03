Grêmio confirma renovação com Renato Portaluppi para 2021

Agora é oficial: Renato Portaluppi vai permanecer no Grêmio até o final deste ano. O Tricolor gaúcho confirmou no início da tarde desta sexta-feira (5) a renovação do contrato com o treinador. O acordo atual se encerraria após a final da Copa do Brasil, no domingo (7), quando o clube enfrentará o Palmeiras, no Morumbi, em São Paulo.

Em sua terceira passagem pelo Tricolor gaúcho - a mais recente iniciada em setembro de 2016 -, Renato se consolidou como o técnico que mais vezes comandou o clube com 407 partidas. Ele também ganhou uma estátua ao lado da Arena e faturou os títulos da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores de 2017 e Recopa Sul-Americana de 2018. Também conquistou os estaduais de 2018, 2019 e 2020 e uma Recopa Gaúcha.

"Vamos dar sequência nos nossos projetos e, acima de tudo, trabalhar bastante com os guris e buscar mais títulos, que é o nosso objetivo", afirmou Renato durante anúncio da renovação feito por Romildo Bolzan, presidente do clube.

Renato assinou por mais uma temporada e já é o técnico que mais vezes dirigiu o Grêmio na história. Ele é o responsável por recolocar o Grêmio no caminho das glórias, reconquistar a América e criar hegemonia no RS. pic.twitter.com/7cUd8wGXir — Grêmio FBPA (@Gremio) March 5, 2021

A renovação mantém Renato como o técnico que há mais tempo comanda um time da elite do futebol nacional.

"Essa renovação se dá antes da final da Copa do Brasil exatamente porque acreditamos no projeto. Também temos a expectativa de logo em seguida começar outros campeonatos, o ano segue e continuidade do projeto é fundamental", disse Bolzan.