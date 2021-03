Basquete: Minas vence Instituto e segue vivo na Champions das Américas

O Minas Tênis Clube está vivo na briga por uma vaga no mata-mata da Champions League das Américas, o equivalente à Libertadores no basquete masculino. No jogo que abriu o terceiro e último turno da fase de grupos, os minastenistas deslancharam nos dois períodos finais para derrotar o Instituto (Argentina) por 88 a 80. O duelo desta quarta-feira (24) ocorreu no ginásio Ángel Sandrín, em Córdoba (Argentina), sede da terceira janela de confrontos pelo Grupo D.

Com duas vitórias em cinco jogos, o Minas foi a sete pontos, assumindo temporariamente a liderança da chave, um ponto à frente do Flamengo, que soma seis pontos, mas possui duas partidas a menos. O Instituto permanece com um triunfo (agora em quatro duelos) e ocupa a lanterna, com cinco pontos. Os dois primeiros colocados se classificam para o mata-mata, que será disputado em sede a ser definida, em jogos únicos, entre os dias 8 e 13 de abril.

Os dois times brasileiros do Grupo D se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 19h10. Na sexta-feira (26), no mesmo horário, o Flamengo encara o Instituto, encerrando a terceira janela da chave. O Rubro-Negro ainda terá uma última partida pela frente (sem data marcada), novamente diante dos argentinos, válida pelo primeiro turno. O duelo estava agendado para 5 de fevereiro, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, mas foi adiado após a equipe de Córdoba registrar um surto do novo coronavírus (covid-19).

O primeiro quarto foi o mais aberto de toda a partida. Liderado pelo ala/pivô David Nesbitt, o Minas comandou o marcador até os 40 segundos finais, quando o ala/armador Mateo Chiarini acertou uma bola de três e colocou o Instituto um ponto a frente. O equilíbrio seguiu até cinco minutos antes do final do segundo período, quando Santiago Scala (cestinha da noite com 25 pontos) e Juan Brussino foram para quadra. Com os armadores inspirados, o time de Córdoba foi para o intervalo 11 pontos na frente.

Na etapa final, o jogo literalmente virou. O Minas cedeu apenas 28 pontos ao Instituto, na soma dos últimos quartos. Para comparação, em cada um dos períodos do primeiro tempo, os argentinos fizeram 26 pontos. O uruguaio Luciano Parodi brilhou. Nos 20 minutos finais, o armador registrou 16 de seus 21 pontos no jogo e ainda distribuiu cinco assistências. Já Nesbitt se destacou nos rebotes, totalizando 12 na partida, sendo dez defensivos. Com a dupla em alta, o Minas abriu vantagem e garantiu a vitória.