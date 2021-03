Botafogo derrota Osasco em casa pelo Brasileiro Masculino de Basquete

O Botafogo é o novo líder da Conferência Gerson Victalino do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete. Neste sábado (6), o Glorioso bateu o Osasco por 86 a 77 no ginásio Oscar Zelaya, na sede de General Severiano, na zona sul no Rio de Janeiro, em partida que encerrou o primeiro turno do grupo. O jogo foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

O resultado deixou Botafogo e Osasco empatados na ponta da conferência, com quatro vitórias e uma derrota cada. O Alvinegro fica à frente no confronto direto. O pivô Rafael de Araújo foi o destaque da vitória dos cariocas, assinalando um duplo-duplo: foram 14 pontos e 17 rebotes. O armador Paulinho Boracini e o ala-pivô Douglas Correa, com 20 pontos cada, foram os cestinhas da partida. Do lado osasquense, o destaque foi o ala Gustavo Scaglia, com 17 pontos.

Deu @BotafogoBsqt no fechamento do turno da Conferência Gerson Victalino do Brasileirão!



Vitória sobre o @basketosasco por 86 a 77!



⚫️⚪️ Rafael - 14pts, 17reb e 23 de efi, com o troféu Wlamir Marques



⚪️🔴 Igor - 14pts e 5reb #QuantoMaisBasqueteMelhor pic.twitter.com/Tj4yPCC2aA — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) March 6, 2021

Boracini mostrou, no primeiro quarto, porque é o atleta com a maior média de pontos no Brasileiro. O armador assinalou 12 dos 25 pontos do Botafogo nos 10 primeiros minutos de jogo, com 75% de aproveitamento nos arremessos de três pontos (quatro tentativas e três acertos). O Alvinegro foi para o segundo período com dez pontos de vantagem, mas viu o Osasco reagir e tirar a diferença para cinco pontos antes do intervalo, com nove pontos do ala-pivô Felipe Franklin.

No terceiro quarto, o Botafogo voltou a ser dominante e abriu 16 pontos de frente. Faltando pouco mais de dois minutos para o fim do período, Boracini cometeu falta antidesportiva e foi excluído. O Glorioso sentiu a perda do cestinha e o Osasco aproveitou, diminuindo a diferença para quatro pontos. No fim do último quarto, a experiência de Douglas Correa e do ala-armador Duda Machado e os rebotes de Rafael de Araújo ajudaram o Alvinegro a conter a pressão e garantir a vitória.

AULAS E PALESTRAS, CRIA!🏀👊🏾



Segundo Troféu Wlamir Marques pro nosso pivô Rafael! Foram 14 pontos e 17 rebotes na vitória do Fogão sobre o Osasco, que valeu a LIDERANÇA do Brasileiro! #QuantoMaisBasqueteMelhor #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/o9UqCL5D9L — Botafogo Basquete (@BotafogoBsqt) March 6, 2021

O ginásio botafoguense receberá os duelos válidos pelo segundo turno da conferência, entre segunda-feira (8) e sexta-feira (13). Para evitar a disseminação do novo coronavírus (covid-19), a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) realiza o Brasileiro com sedes fixas, sem público nas arquibancadas e exigindo que os atletas e as comissões técnicas façam o teste PCR e apresentarem resultado negativo para a covid-19.

As equipes voltam a jogar nesta segunda-feira (8), na abertura do segundo turno da Conferência Gerson Victalino. Às 13h30 (horário de Brasília), o Osasco enfrenta os catarinenses do Blumenau/Flamengo. Às 19h30, o Botafogo pega os goianos do Anápolis Vultures. Entre uma partida e outra, os goianos do Vila Nova/AEGB e os catarinenses do BlackStar/Unisociesc medem forças às 16h30, com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Na outra chave (Conferência Hélio Rubens), estão os paranaenses ADRM/Maringá, APVE/Londrina e Ponta Grossa; os catarinenses Brusque e Joinville e o gaúcho União Corinthians. Os dois primeiros de cada grupo avançam direto às quartas de final do Brasileiro. Os demais disputam um playoff para definir mais quatro classificados.