Conmebol suspende eliminatória sul-americana que seria no fim de março

A Conmebol decidiu neste sábado (6) suspender as próximas datas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo previstas para fim de março devido às dificuldades para a participação de jogadores que atuam na Europa.

As equipes deveriam jogar uma rodada dupla entre 25 e 30 de março do torneio que começou em outubro, mas as partidas estavam em dúvida devido à resistência dos clubes europeus em ceder seus jogadores em meio às restrições de quarentena pela pandemia de coronavírus.

"O Conselho da Conmebol resolveu suspender a rodada dupla das Eliminatórias para Catar 2022 prevista para março. A decisão segue-se à impossibilidade de contar a tempo e forma com todos os jogadores sul-americanos", disse a entidade em sua conta do Twitter. "A Fifa analisará a reprogramação da rodada, em coordenação com a Conmebol e as associações. Em breve serão estudadas as diferentes opções para a realização das partidas", completou.

Na quinta rodada estavam previstos os encontros entre Bolivia-Peru, Venezuela-Equador, Chile-Paraguai, Colômbia-Brasil e Argentina-Uruguai. Na sexta rodada deveriam se enfrentar Equador-Chile, Uruguai-Bolívia, Paraguai-Colômbia, Peru-Venezuela e Brasil-Argentina.