Botafogo enfrenta Osasco no fim do 1º turno do Brasileiro de Basquete

As equipes masculinas de Botafogo e Osasco se enfrentam neste sábado (6), às 18h (horário de Brasília), em duelo que encerra o primeiro turno da Conferência Gerson Victalino, uma das chaves do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino. O confronto será no ginásio Oscar Zelaya - sede General Severiano, do Alvinegro, na zona Sul do Rio de Janeiro - que também receberá os jogos do returno do grupo, a partir da próxima segunda-feira (8). O time paulista lidera a chave com quatro vitórias em quatro partidas. Já o Glorioso está em quarto lugar, com três triunfos e uma derrota. Se vencer, iguala-se aos osasquenses na classificação. O embate entre cariocas e paulistas será transmitido ao vivo na TV Brasil.

Campeão da última edição da Liga Sul-Americana, o Botafogo tem o experiente Paulinho Boracini como protagonista. O armador, de 36 anos, tem a maior média de pontos da competição (26,3 por jogo) e foi eleito para a seleção de fevereiro do Brasileiro, montada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB), organizadora da competição. O comandante da formação ideal do último mês, por sua vez, foi o técnico do Osasco, João Ricardo. Outro destaque do time paulista é o armador argentino Santiago Ludeña, líder na média de assistências (7,5 por partida).

Outros quatro times completam a Conferência Gerson Victalino: os goianos Vila Nova/AEGB e Anápolis Vultures e os catarinenses BlackStar/Unisociesc e Blumenau/Flamengo. Na outra chave - Conferência Hélio Rubens - estão os paranaenses ADRM/Maringá, APVE/Londrina e Ponta Grossa; os catarinenses Brusque e Joinville, além do gaúcho União Corinthians.

Os dois primeiros de cada chave avançam direto às quartas de final do Brasileiro. Os demais disputam um playoff para definir mais quatro classificados.

O jogo entre Botafogo e Osasco estava marcado para o último dia 12 de fevereiro, no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, sede do primeiro turno da Conferência Gerson Victalino, mas teve que ser adiado devido às fortes chuvas que caíram na capital goiana.

Na Conferência Hélio Rubens, a liderança é do Ponta Grossa com três vitórias, seguido por União Corinthians e Joinville, ambos com dois triunfos. Maringá e Brusque ganharam uma vez cada e o Londrina ainda está zerado. A chave foi interrompida após três rodadas devido a um decreto municipal da prefeitura de Ponta Grossa (PR), município que recebia o primeiro turno, que restringiu a prática de esportes coletivos na cidade. A CBB informou que as duas rodadas pendentes serão disputadas em Brusque (SC), onde já ocorreria o segundo turno do grupo.

Para evitar a disseminação do novo coronavírus (covid-19) a CBB tem realizado o torneio com sedes fixas para turno e returno, limitando o fluxo de pessoas. Os jogos ocorrem sem presença de público na arquibancada. Para estarem aptos a jogar, os atletas e as comissões técnicas têm de realizar o teste PCR e apresentar resultado negativo para a covid-19. Nos ginásios, há medição de temperatura na portaria e oferecimento de álcool em gel.