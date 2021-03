Botafogo e Boavista empatam em 0 a 0

Botafogo e Boavista empataram em 0 a 0, nesta quarta-feira (3) no estádio Nilton Santos, na partida de estreia das equipes na edição 2021 do Campeonato Carioca. Após encerrar o Campeonato Brasileiro na lanterna e ser rebaixado à Série B da próxima temporada, o Alvinegro não conseguiu apresentar um bom futebol na abertura da nova temporada.

Fim de jogo: Botafogo 0 x 0 Boavista.



As primeiras chances do jogo foram dos visitantes. Aos 2, o meia Erick quase marcou. E, aos 4, foi a vez de Ralph colocar o goleiro Diego Loureiro para trabalhar. Aos 12 da etapa final, o zagueiro Elivelton cabeceou com muito perigo após escanteio e quase marcou para o Boavista. Dez minutos depois, foi a vez de o atacante Vitor Feijão quase fazer para o time de Saquarema. Ele recebeu um bom passe e bateu forte para boa defesa do goleiro botafoguense.

A melhor oportunidade do Botafogo surgiu aos 25 minutos, quando o lateral-direito Kevin acertou o travessão. Já na reta final, aos 40 minutos, o jovem atacante Matheus Nascimento cabeceou muito bem na segunda trave e obrigou o goleiro Klever a fazer grande defesa. Porém, o jogo terminou mesmo com o placar de 0 a 0.

O próximo jogo do Botafogo no Estadual será na segunda-feira (8), contra o Resende, enquanto o Boavista enfrenta o Bangu no domingo (7).