Botafogo e Madureira empatam em 1 a 1 no Carioca

O Botafogo empatou em 1 a 1 com o Madureira, na tarde desta quarta-feira (31) no estádio Giulite Coutinho, em partida válida pela 7ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

Jogo encerrado: Botafogo 1 x 1 Madureira. O gol do Fogão foi marcado por Matheus Babi. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/DjUq60iyV0 — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 31, 2021

Com este resultado, o Glorioso chega aos 10 pontos, na 6ª posição da classificação. Já o Tricolor Suburbano fica na 3ª posição, com 11 pontos.

As equipes fizeram uma partida muito parelha no primeiro tempo, com o Botafogo tendo uma leve superioridade na posse de bola (51% a 49%) e nas finalizações (4 a 3). Porém, foi o Madureira que abriu o marcador na etapa inicial. Aos 26 minutos, o atacante Luiz Paulo aproveitou falha da defesa do Alvinegro e fez o seu.

O empate do time de General Severiano veio apenas no segundo tempo, aos 29 minutos, quando o jovem atacante Matheus Babi marcou após receber passe de Felipe Lacerda.

O Glorioso volta a jogar pelo Carioca no próximo domingo (4), quando medirá forças com a Portuguesa. Um dia depois o Madureira encara o Flamengo.