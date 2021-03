Brasiliense derrota Gama em clássico pelo Campeonato Candango

O Brasiliense levou a melhor sobre o Gama no primeiro clássico distrital da temporada 2021 e o 65º da história. Nesta quarta-feira (31), o Jacaré venceu o Periquito por 2 a 1 no estádio Defelê, em Brasília, pela terceira rodada do Campeonato Brasiliense. O duelo, a princípio, seria no Bezerrão, no Gama (DF), mas mudou de lugar porque o estádio receberá um hospital de campanha para atender pacientes vítimas do novo coronavírus (covid-19).

Com a vitória, o Brasiliense manteve os 100% de aproveitamento e chegou aos mesmos nove pontos do Capital, ficando à frente do rival, na liderança do Grupo B do Candangão, por ter um saldo de gols melhor (sete a cinco). O Gama aparece em quarto lugar no Grupo A, com três pontos e duas derrotas em três partidas.

Os gols saíram todos no segundo tempo. Aos 20 minutos, o zagueiro Gustavo Henrique afastou a bola do campo defensivo do Brasiliense, a defesa do Gama parou e o atacante Zé Love apareceu às costas da marcação para tocar na saída do goleiro Matheus. No lance seguinte, o meia Peninha dominou na intermediária pela esquerda e cruzou para o volante Sandy, de cabeça, fazer o segundo do Jacaré. O Periquito descontou aos 43 com o atacante Caíque, de pênalti.

O duelo encerrou a terceira rodada do torneio, iniciada em 6 de março com a derrota do Unaí para o Ceilândia por 1 a 0. No último dia 12, o Luziânia derrotou o Formosa por 2 a 1. A competição ficou 18 dias paralisada devido a um lockdown, decretado pelo Governo do Distrito Federal para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19), sendo retomada na última terça-feira (30) com o empate de 1 a 1 entre Real Brasília e Santa Maria e a vitória do Capital sobre o Samambaia por 1 a 0.

Pela tabela do Candangão, os rivais voltam a campo neste sábado (3), às 15h30 (horário de Brasília). O Brasiliense recebe o Real Brasília no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). O Gama visita o Santa Maria no estádio Rorizão, em Samambaia (DF).