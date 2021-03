Caldense bate Cruzeiro, que segue sem vencer no Campeonato Mineiro

A Caldense surpreendeu o Cruzeiro no Mineirão pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Nesta quarta-feira (3), a Veterana de Poços de Caldas (MG) bateu a Raposa por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança da competição, com quatro pontos. O time celeste, com um ponto e ainda sem vencer pelo Estadual, é apenas o nono colocado.

Marcando forte e visivelmente mais atenta no jogo, a Caldense saiu na frente aos nove minutos. Na sequência de uma bola que o volante Gabriel Tonini roubou do meia Marcinho na intermediária do próprio campo, o atacante Amarildo foi lançado às costas do zagueiro Ramon e soltou a bomba na entrada da área, sem chances para o goleiro Fábio.

O Cruzeiro, apesar de ter mais a posse da bola, assustou pela primeira vez aos 17 minutos, em cabeçada de Ramon que passou rente à trave. Depois, só voltou a preocupar a Caldense aos 42 minutos. O atacante William Pottker tentou aproveitar a bobeira do zagueiro Morais na área, mas parou no goleiro João Paulo. Pouco antes, aos 36 minutos, a Veterana quase fez o segundo com Bruno Oliveira. O chute do meia foi no travessão.

No segundo tempo, a Caldense recuou e o Cruzeiro passou, de vez, a jogar com mais frequência no campo adversário, mas com clara dificuldade de entrar na área. A melhor chance de empatar foi na bola parada. Aos 27 minutos, após uma cobrança de escanteio fechada, o atacante Rafael Sóbis finalizou perto da entrada da pequena área, mas João Paulo defendeu. Nos acréscimos, a Raposa armou uma última blitz atrás do gol, mas não superou a marcação da Veterana.

Os dois times voltam a campo no sábado (6), pela terceira rodada. Às 19h (horário de Brasília), a Caldense recebe a Patrocinense no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas. O Cruzeiro visita a URT no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG), ás 21h.

Após duas rodadas (ainda incompletas), a liderança do Mineiro é do América-MG, que derrotou o Athletic por 1 a 0. O gol da vitória saiu dos pés do atacante Rodolfo, aos 31 minutos do segundo tempo. O Coelho foi a seis pontos, enquanto o rival alvinegro segue com três pontos, na quarta colocação. O duelo em Juiz de Fora (MG) marcou a estreia do atacante uruguaio Loco Abreu, de 44 anos, pela equipe de São João Del Rey (MG), a 30ª da carreira.

O América tem compromisso neste sábado, contra o Pouso Alegre, às 19h, em Varginha (MG). O Athletic volta a jogar no domingo (7) às 15h, diante do Boa Esporte, no estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rey.

Outras três partidas movimentaram a segunda rodada do Mineiro nesta quarta-feira. Em Varginha, Boa Esporte e Pouso Alegre ficaram no zero. No estádio Independência, em Belo Horizonte, a Patrocinense bateu o Coimbra por 1 a 0. Mesmo placar da vitória da URT sobre o Uberlândia em Patos de Minas. Na quinta-feira (4), Tombense e Atlético-MG fecham a rodada em Tombos (MG), às 21h. Se vencer, o Galo reassume a liderança.