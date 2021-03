Calderano vai às quartas em Doha e terá parceiro de clube pela frente

O brasileiro Hugo Calderano está nas quartas de final do WTT Contender, em Doha (Catar), primeiro torneio da temporada 2021 do Circuito Mundial de Tênis de Mesa. Nesta sexta-feira (5), às 9h35 (horário de Brasília) ele enfrenta o francês Simon Gauzy, número 20 do mundo. O jogo poderá ser acompanhado no canal oficial do torneio no YouTube.

O duelo opõe companheiros de clube e treino - Calderano e Gauzy defendem o Liebherr Ochsenhausen, da Alemanha. Será a quinta partida internacional entre eles. Com três vitórias, o francês tem vantagem no confronto. No último embate, também no Catar, em 2020, o mesatenista fluminense foi superado por 4 sets a 1.

Sexto no ranking da Federação Internacional da modalidade (ITTF, sigla em inglês), Calderano estreou em Doha vencendo o compatriota Gustavo Tsuboi (36º do mundo) por 3 sets a 1, com parciais de 12/10, 8/11, 12/10 e 12/10. Nesta quinta-feira (4), ele bateu o sul-coreano An Jaehyun (39º), semifinalista do último Campeonato Mundial, também por 3 a 1, de virada, com parciais de 9/11, 11/7, 11/5 e 11/4.

"No início, o An acertou tudo, conseguiu impor o ritmo dele. Mas, já no segundo set, o Hugo achou várias soluções para sacar e mudou bastante a profundidade das recepções. O sul-coreano não conseguiu se adaptar e o Hugo teve o controle inteiro do jogo. Foi um jogo bem inteligente, muito positivo", comentou o técnico de Calderano, Jean-René Mounié, em comunicado da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).