Caratê: Valéria Kumizaki disputa ouro na Premier League da Turquia

Na categoria até 55kg, a bicampeã pan-americana Valéria Kumizaki fará a final da etapa de Istambul da Premier League de Caratê neste domingo (14) a partir das 09h30 (horário de Brasília). A luta será contra a chilena Valentina Toro, atual líder do ranking mundial sub-21. Até a decisão a brasileira de 35 anos fez quatro lutas. Bateu a suíça Mellinda Michel por 4 a 0. Passou por Sabina Zakharova, do Kazaquistão, por 1 a 0. Venceu a lutadora anfitriã Tuba Yakan por 2 a 1. E, na semifinal, fez 2 a 0.

Atualmente, Valéria é a 17ª colocada no ranking olímpico da categoria. A atleta deve brigar pela vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio no Qualificatório Mundial, previsto para ocorrer entre os dias 11 e 13 de junho em Paris. Outra chance da brasileira é se garantir no Japão através do ranking continental. Vinícius Figueira, o outro brasileiro na disputa, acabou sendo eliminado por Assylbek Muratov, do Kazaquistão, por 1 a 0 na primeira luta da categoria até 67kg.