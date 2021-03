Chapecoense perde invencibilidade no Catarinense para Hercílio Luz

Caiu a invencibilidade da Chapecoense no Campeonato Catarinense. O Verdão do Oeste foi superado por 1 a 0, nesta quarta-feira (24) na Arena Condá, em Chapecó (SC), em jogo da 5ª rodada da competição.

52' | 2T - FIM DE JOGO NA ARENA CONDÁ!!!!!!! 🇦🇹👊🏻



Garraty decidiu e o Hercílio Luz venceu a Chapecoense na Arena Condá pela 5ª rodada do #Catarinense2021. Três pontos importantíssimos para o Leão do Sul.



MUITA LUTA! MUITA RAÇA! VENCEMOS!



Chapecoense 0x1 Hercílio Luz pic.twitter.com/Q34PHN0kNH — Hercílio Luz FC (@HercilioLuz1918) March 24, 2021

Apesar do tropeço, a Chape segue na ponta do Estadual, com 12 pontos. A liderança, porém, está ameaçada pelo Brusque, que tem nove pontos e visita o Criciúma na quinta-feira (25), às 19h (horário de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). O Quadricolor pode assumir o primeiro lugar se vencer por dois gols ou mais de diferença.

O Hercílio Luz, por sua vez, foi a sete pontos com o triunfo e assumiu o sexto lugar, na zona de classificação à próxima fase. Os oito primeiros seguem às quartas de final. O Leão do Sul ainda será ultrapassado por Juventus (em caso de vitória ou empate) ou Figueirense (se vencer), que se enfrentam às 16h no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul (SC).

O gol da vitória do Hercílio Luz saiu aos 25 minutos do segundo tempo, com o atacante Garraty. A equipe de Tubarão (SC) teve a chance de balançar as redes já na etapa inicial, mas o meia Renato Henrique desperdiçou um pênalti. A Chapecoense teve o controle da bola na maior parte do jogo e pressionou atrás do empate, mas sem sucesso.

🗣️ Garraty, autor do gol da vitória do Leão em Chapecó:



"Muito feliz pelo primeiro gol com a camisa do Hercílio, contra uma grande equipe e dentro da casa deles. Agora é trabalhar e buscar os 3 pontos contra o Metropolitano".



📸: Patrícia Amorim | Hercílio Luz pic.twitter.com/IuWoMgFF4r — Hercílio Luz FC (@HercilioLuz1918) March 25, 2021

Os times voltam a campo no fim de semana. No sábado (27), às 16h, o Hercílio Luz recebe o Metropolitano no estádio Aníbal Costa, em Tubarão. No mesmo horário, mas no domingo (28), a Chapecoense visita o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Os duelos são válidos pela sexta rodada do Estadual.