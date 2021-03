Copa do Nordeste: Vitória e CRB empatam no Barradão

Em jogo da 5ª rodada da Copa do Nordeste, Vitória e CRB empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (24) no estádio do Barradão, em Salvador. Com esse resultado, a equipe baiana ficou na 4ª posição do Grupo B com oito pontos. Já o time de Alagoas assumiu a liderança do Grupo A, com oito pontos em cinco jogos.

O confronto teve boas oportunidades de lado a lado. O Vitória quase pulou na frente aos três minutos, quando o atacante Vico se antecipou à zaga alagoana e quase balançou as redes. Aos 13, Lucão do Break bateu pressionado a mandou por cima do gol, e por muito pouco não fez para o CRB.

Aos 23 minutos, o atacante Calyson tabelou com Lucão e perdeu outra oportunidade para o time de Alagoas. Aos 28, o goleiro Diogo Silva salvou no susto o chute forte à queima-roupa do atacante Samuel. David, aos 34 minutos, perdeu mais chance clara para o Vitória. Aos poucos, o Leão foi tomando conta da partida.

No retorno do intervalo, por exemplo, o meia Ruan Nascimento perdeu chance aos 9 minutos, após ajeitada de peito do atacante Ygor Catatau. Aos 13, o atacante David dominou na intermediária, limpou a zaga e bateu firme. A bola desviou e saiu pela linha de fundo.

Depois, a partida entrou em um ritmo mais lento. Porém, aos 26 o CRB pulou na frente. O zagueiro Gum, em sua primeira jogada na partida, aproveitou o escanteio para marcar. Logo na sequência, aos 31, o Vitória conseguiu um pênalti. David foi derrubado pelo zagueiro Ewerton Páscoa. O atacante Samuel cobrou pênalti e igualou o placar, para fechar a partida da Copa do Nordeste.

Salgueiro bate Treze

Também pela Copa do Nordeste, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, no interior de Pernambuco, a equipe da casa bateu o Treze por 1 a 0. Com a vitória, o Carcará ficou com sete pontos, na 6ª posição no Grupo B. O Treze é o penúltimo do Grupo A com cinco pontos.

O único gol da partida saiu logo aos 21 minutos da primeira etapa. O volante Felipe Baiano pegou um rebote na entrada da área e mandou para as redes.