Classificado para Tóquio, brasileiro vence cross country em Portugal

Classificado para representar o Brasil na maratona da Olimpíada de Tóquio (Japão), Paulo Roberto de Almeida Paula venceu a prova de cross country da Associação Atlética do Porto, disputada em Felgueiras (Portugal). No último sábado (27), o fundista, representante do clube português Salgueiros, completou os dez quilômetros da disputa masculina em 31 minutos e 12 segundos.

"Ele mostrou estar bem treinado porque o percurso dessa competição é muito difícil, com muitas curvas e quebra de ritmo. Estamos numa fase importante de preparação para a Olimpíada e ele está resistente e forte de perna", destacou o técnico e irmão gêmeo de Paulo Roberto, Luiz Fernando de Almeida Paula, à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Foi apenas a segunda prova do corredor paulista, de 41 anos, nos últimos 13 meses. A primeira competição que ele conseguiu participar desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19) foi em março, quando chegou em sexto na Corrida de Rua de Guimarães (Portugal), cravando 30 minutos e 15 segundos.

Paulo Roberto obteve o índice para Tóquio em fevereiro do ano passado, ao correr a Maratona de Sevilha (Espanha) em duas horas, dez minutos e oito segundos, superando em um minuto e 22 segundos o tempo exigido. Ele representou o Brasil nos Jogos de Londres (Reino Unido), em 2012, chegando em oitavo lugar; e do Rio de Janeiro, em 2016, finalizando a maratona na 12º posição.