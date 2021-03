Bruno Soares e Jamie Murray caem nas oitavas do Masters 1000 de Miami

Terminou neste domingo (28), nas oitavas de final, a participação de Bruno Soares e Jamie Murray nas duplas masculinas do Masters 1000 de Miami (Estados Unidos). O mineiro, quarto melhor duplista no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), e o escocês Jamie Murray (19º) foram derrotados por 2 sets a 1 pelos britânicos Neal Skupski (23º) e Daniel Evans (29º no ranking de simples, e 146º nas duplas).

Com duas horas e 12 minutos de jogo, Soares e Murray venderam caro a derrota. A parceria Brasil-Reino Unido venceu o primeiro set por 7/5, mas sucumbiu na parcial seguinte ao perder por 7/6, com 7/4 no tie-break. O duelo, então, foi para o match tie-break, que, ao contrário do desempate convencional, termina em dez pontos. Apesar do equilíbrio, os britânicos foram mais eficientes e ganharam por 10 a 7.

Nas quartas, Skupski e Evans enfrentarão o ganhador do embate entre os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal - números um e dois do mundo nas duplas, respectivamente - e o Marcelo Arevalo (54º), de El Salvador, ao lado do parceiro Horia Tecau (24º), da Romênia. O horário ainda será definido pelos organizadores.

Stefany e Hayley nas oitavas

O Brasil segue representado em Miami nas duplas femininas, com Luisa Stefani. Número 31 do ranking de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), a paulistana entra em quadra nesta segunda-feira (29) ao lado da norte-americana Hayley Carter (32ª). As adversárias serão chinesa Zhaouxuan Yang (46ª) e a russa Ekaterina Alexandrova (34ª em simples e 100ª nas duplas), pelas oitavas de final.

Vice-campeões

Não deu para Mateus Alves e Carol Meligeni nas finais deste domingo em torneios da Federação Internacional de Tênis (ITF). O primeiro, atual 540º no ranking da ATP, foi superado na decisão do ITF de Monastir (Tunísia) pelo monegasco Lucas Catarina (407º) por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 4/6). A segunda, número 371 do mundo na WTA, perdeu da japonesa Yuki Naito (189ª), também de virada, pelo ITF de Buenos Aires (Argentina), por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 3/6.

No caso de Mateus, a campanha na Tunísia representará uma subida de 30 posições no ranking da ATP, que será atualizado em abril, e, por consequência, a maior colocação dele na carreira. O melhor posto, até o momento, é o 535º lugar, atingido no último dia 15 de março.