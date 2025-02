Trump revela roteiro para tarifas recíprocas contra aliados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, detalhou nesta quinta-feira (13) um roteiro para aplicar tarifas de reciprocidade contra qualquer país que imponha impostos contra as importações norte-americanas, sua mais recente ofensiva tarifária contra aliados e inimigos do país e que, segundo a Casa Branca, vai fortalecer a segurança econômica e nacional norte-americana.

“Queremos um campo nivelado”, afirmou Trump a repórteres no Salão Oval, ao detalhar as medidas.

Perguntado, o presidente dos EUA disse os países do Brics – grupo do qual o Brasil faz parte – podem enfrentar tarifas de 100% dos Estados Unidos "se quiserem brincar com o dólar". "Se alguma negociação for aprovada, a tarifa será de 100%, no mínimo", afirmou Trump em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de os países do Brics criarem sua própria moeda.

Reciprocidade

As tarifas não entrarão em vigor nesta quinta-feira, mas podem começar a ser impostas em semanas, enquanto a equipe comercial e econômica do governo americano estuda tarifas bilaterais e relações comerciais, informou uma autoridade da Casa Branca em uma teleconferência.

Howard Lutnick, escolhido por Trump para secretário do Comércio, disse que o governo vai analisar país a país. Segundo Lutnick, esses estudos serão concluídos até o dia 1º de abril.

Trump, que fez campanha prometendo reduzir os preços ao consumidor, afirmou que pode ocorrer uma alta no curto prazo, como resultado das medidas: “Tarifas são ótimas”, alegou.

A autoridade da Casa Branca, que conversou com os repórteres antes do evento do presidente no Salão Oval, afirmou que o governo examinará o que chamou de questões mais “flagrantes”, incluindo países que têm os maiores superávits comerciais e as tarifas mais elevadas.

As tarifas recíprocas de Trump, que igualariam as aplicadas por outros países, também podem objetivar compensar barreiras comerciais não tarifárias, como regulações, impostos de valor agregado, subsídios governamentais e políticas cambiais que dificultam o fluxo de produtos norte-americanos para mercados estrangeiros.

O esforço também tem como meta provocar negociações com alguns países para que reduzam tais barreiras.

O anúncio parece ter a meta de pelo menos iniciar negociações com outros países. A autoridade disse que Trump poderia derrubar as tarifas, caso as outras nações façam o mesmo. “O presidente está mais do que contente em derrubar tarifas, se os países quiserem derrubá-las. Mas vamos reconhecer que as tarifas, tarifas mais altas, não são a maior parte do problema em muitos, se não todos os casos”, disse.

Entre os alvos de Trump estão China, Japão, Coreia do Sul e União Europeia. As tarifas evitariam uma metodologia “única”, priorizando a customização caso a caso, disse a autoridade, embora não tenha descartado também uma tarifa global.

A autoridade afirmou também que a falta de tarifas recíprocas pelos EUA contribuiu para o grande e persistente déficit comercial norte-americano.

