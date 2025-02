Trump prepara tarifas recíprocas em meio a temor de guerra comercial

Assessores comerciais do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, finalizam os planos para tarifas recíprocas que ele tem prometido impor a todos os países que cobram taxas sobre as importações norte-americanas, elevando cada vez mais os temores de uma guerra comercial ampla.

Trump surpreendeu os mercados com sua decisão na segunda-feira (10) de impor tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio a partir de 12 de março. Os planos foram condenados pelo México, Canadá e a União Europeia, enquanto o Japão e a Austrália disseram que estavam buscando isenções.

A notícia fez com que os setores que dependem das importações de aço e alumínio se esforçassem para compensar o aumento esperado nos custos.

Na semana passada, Trump impôs uma tarifa de 10% sobre os produtos chineses, que entrou em vigor em 4 de fevereiro, com as contramedidas chinesas sendo ativadas nesta semana.

Ele adiou uma tarifa de 25% sobre as importações do México e Canadá por um mês, até 4 de março, para permitir negociações sobre medidas a fim de proteger as fronteiras dos EUA e interromper o fluxo de fentanil.

Alguns trabalhadores norte-americanos receberam bem as tarifas sobre metais na segunda-feira, mas muitas empresas aguardam os próximos passos, alertando que o aumento das tarifas repercutirá nas cadeias de suprimentos, afetando todas as corporações que dependem desses materiais.

Autoridades da Casa Branca têm se mantido caladas sobre a estrutura ou o cronograma das próximas tarifas, com uma fonte dizendo que o anúncio pode ocorrer nesta semana.

Trump afirmou na segunda-feira que anunciará tarifas recíprocas nos próximos dias para todos os países que impõem taxas sobre os produtos norte-americanos. Acrescentou que também está analisando tarifas separadas para carros, semicondutores e produtos farmacêuticos.

Especialistas em comércio dizem que a estruturação das tarifas recíprocas que Trump deseja representa grandes desafios para sua equipe, o que pode explicar por que elas ainda não foram anunciadas.

Uma fonte que acompanha o trabalho sobre as tarifas disse que os detalhes ainda estão sendo elaborados.

