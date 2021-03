Cobras Brasil XV perde na estreia da Superliga Americana de Rugby

Neste domingo (21), o início da segunda rodada da Superliga Americana de Rugby finalmente viu a estreia de uma equipe brasileira. Não foi uma boa estreia e o Cobras Brasil XV acabou perdendo para os uruguaios do Peñarol Rugby por 33 a 24 no Estádio La Pintana, em Santiago, capital do Chile.

Durante a partida, o time do Peñarol pressionou e obrigou o time brasileiro a se defender, com isso apareceram os pênaltis. A receita do aurinegro era fazer pontos com o pé e aproveitar a inexperiência em SLARs do Cobras.

Com muitas trocas de posses de bola e diversas penalidades para ambos os lados, a tática uruguaia triunfou. O Peñarol alternou trys e chutes convertidos para se distanciar no placar.

Com grande entusiasmo, o Cobras até conseguiu competir em território uruguaio no segundo tempo, mas os muitos chutes perdidos pelos brasileiros frustraram uma tentativa de reação. No final foram apenas quatro penalidades convertidas pela equipe nacional.

O número 8 brasileiro, Buda, expressou a frustração no final a partida. “Ponto negativo: muita indisciplina, penalidades. Do lado positivo, a garra que tínhamos e a vocação para o ataque. Não saímos felizes, mas satisfeitos com o que fizemos. Foi nosso primeiro jogo depois de muita inatividade. Podemos jogar e melhorar muito mais", comentou o jogador do Cobras Brasil XV à assessoria de imprensa do SLAR.

Com este resultado os uruguaios chegaram à segunda vitória na competição. O Cobras Brasil XV volta a campo na quinta-feira (25) para enfrentar o Olímpia Lions, do Paraguai.