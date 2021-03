CBRu revela surto de covid no time nacional da Liga Americana de Rugby

Na manhã desta quinta-feira (11), a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) confirmou que 11 jogadores da franquia Cobras Brasil XV testaram positivo para o coronavírus (covid-19). Os testes foram feitos entre os dias 5 e 10 de março. Os atletas contaminados são Devon Vincient Muller (3ª linhas, Pasteur), Gabriel Henrique Souza Oliveira (2ª linha, Jacareí), Gabriel Quirino (Centro/Ponta, São José), Henrique Ferreira (Pilar / Curitiba), Joel Ramirez (Pilar / Jacareí), Kauã Matheus de Oliveira Guimarães (2ª linha, Pasteur), Leonel Moreno (Pilar, São José), Lucas Abud (Pilar, Poli), Matheus “Blade” Rocha (Pilar, Jacareí), Rafael Henrique dos Santos Teixeira (3ª linha, São José) e Santiago Daniel Grippo (1ª linha, Urú Curé, Argentina).

De acordo com a confederação, o grupo está recebendo os devidos cuidados e até o momento apresenta apenas sintomas leves. Os jogadores passarão por uma bateria de exames até que estejam aptos física e clinicamente para retornar ao jogo. Os demais jogadores e membros da equipe técnica serão submetidos a novos testes do tipo PCR no sábado (13) e na segunda-feira (15).

A CBRu informou, por meio da assessoria de imprensa, que mantém parceria com uma empresa especializada em exames diagnósticos para uma rotina de testagem frequente com seus atletas e integrantes do staff técnico. Todos passam por questionários diários de sintomas e são orientados a seguir os protocolos médicos e sanitários estabelecidos pelas autoridades regulatórias do Brasil e dos países onde são realizados os jogos e torneios.

O Cobras Brasil XV é um dos seis participantes da Superliga Americana de Rugby (SLAR), programada para ocorrer entre os dias 16 de março e 15 de maio, no sistema de bolha sanitária nas cidades de Santiago e Valparaíso, no Chile, e Montevidéu, no Uruguai. A viagem da equipe para o Chile, que estava prevista para sexta-feira (12), foi adiada. O grupo inteiro do Cobras encontra-se em isolamento social, sob monitoramento do Departamento Médico da Confederação por meio de telemedicina.

A Sudamerica Rugby, organizadora do torneio, ainda não se pronunciou sobre os primeiros jogos da equipe brasileira.