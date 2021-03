Com retorno de estrelas, Flamengo enfrenta Resende no Carioca

O Flamengo recebe o Resende, nesta sexta-feira (19) a partir das 21h (horário de Brasília) no estádio do Maracanã. A partida abre a 4ª rodada no Campeonato Carioca. Vindo de uma derrota no clássico contra o Fluminense por 1 a 0, o Rubro-Negro é o 3º colocado da Taça Guanabara, com seis pontos em três jogos. Enquanto isso, o Gigante do Vale, que vem de um empate em 0 a 0 com o Madureira, é o 7º, com quatro. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

A expectativa da torcida é que o técnico Rogério Ceni coloque em campo uma equipe mais fortalecida, com jogadores que tiveram participação na conquista do título do Brasileiro no final de fevereiro. Atletas como Pedro, Vitinho, Léo Pereira, Renê e Hugo Souza estão entre os relacionados. Também existe a possibilidade de o zagueiro Bruno Viana, contratado por empréstimo junto ao Braga (Portugal), fazer a estreia com a camisa do Flamengo.

💯✔️



Preparação concluída para a partida contra o Resende pelo @Cariocao! Vamos em busca dos três pontos! #CRF



— Flamengo (@Flamengo) March 18, 2021

Desta forma, a equipe que deve ir a campo é: Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, Gomes e Pepê; Michael, Vitinho e Pedro.

Por outro lado, o Resende, do técnico Sandro Sargentim, deve ir a campo com a seguinte formação: Fraga; Thiago Ryan, Grasson, Marcão e Jeanderson; Guioto, Derli, Jean Deretti e Matheus Bastos; Nunes e Jefinho.

Hoje foi dia de reencontro com o Estádio do Trabalhador 🏟



Esse foi o primeiro treino que o Resende fez no estádio em 2021. A estreia em casa ainda não será nessa rodada, mas foi muito bom entrar no clima desse lugar! 😍 #UmaNovaEra



— Resende F.C. (@Resende_FC) March 17, 2021

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Resende, ao vivo, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional, que inicia às 20h30, aqui: