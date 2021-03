Com times alternativos, Flamengo e Fluminense fazem clássico carioca

Flamengo e Fluminense realizam neste domingo (14), a partir das 18h (horário de Brasília) no estádio do Maracanã, o primeiro clássico da edição 2021 do Campeonato Carioca. Mas, apesar da rivalidade entre as equipes, o Rubro-Negro e o Tricolor mandarão a campo equipes alternativas (medida tomada para dar descanso aos principais jogadores após o final do Brasileiro).

Mesmo com uma equipe formada por garotos, e dirigida pelo técnico do sub-20, Mauricio Souza, o Flamengo vem fazendo um bom papel na competição. Com 100% de aproveitamento em duas partidas (vitória de 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu e triunfo de 2 a 0 sobre o Macaé). Após estes resultados, o Flamengo ocupa a vice-liderança da classificação, com os mesmos seis pontos da líder Portuguesa (que tem um saldo de gols melhor).

Na manhã desta sexta-feira (12), o Mengão treinou forte no Ninho do Urubu! #CRF



Retorno de experientes

O Fluminense também apostou em uma equipe de jovens, mas os resultados são totalmente adversos. Foram duas derrotas nas rodadas iniciais (2 a 1 para o Resende e 3 a 0 para a Portuguesa). Com isso, a equipe das Laranjeiras ocupa a lanterna sem ponto algum.

Para tentar mudar este panorama, o técnico Roger (que estreia no comando do Tricolor) deve colocar em campo uma equipe mais experiente. Nomes como o zagueiro Matheus Ferraz, o lateral Danilo Barcellos, o volante Yuri e o meia uruguaio Michel Araújo devem fazer parte do time que enfrenta o Flamengo.

Mas o torcedor deve ver em campo, tanto pelo lado do Flamengo como do Fluminense, equipes bem diferentes das consideradas titulares.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Fluminense, ao vivo, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mario Silva e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: