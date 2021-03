Portuguesa apronta contra outro grande e bate Fluminense no Carioca

Neste domingo (7), a Portuguesa-RJ surpreendeu mais um grande do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca. Quatro dias após superar o Vasco em São Januário, a Lusa derrotou o Fluminense por 3 a 0 no Maracanã, pela segunda rodada da competição. O resultado alçou o clube da Ilha do Governador à liderança do Estadual com os mesmos seis pontos do Flamengo, ficando à frente no saldo de gols (quatro a três). O Tricolor sofreu a segunda derrota e está na lanterna.

Neste início de Carioca, o Fluminense tem utilizado um grupo alternativo, recheado de jovens formados no clube e reforçado por jogadores pouco utilizados durante a temporada 2020, encerrada há poucos dias. Caso do meia Paulo Henrique Ganso, que perdeu as últimas partidas do Campeonato Brasileiro devido a uma cirurgia para retirada do apêndice e precisa retomar o ritmo de jogo.

A Portuguesa, que nada tem a ver com isso, tomou a iniciativa e saiu na frente aos 23 minutos do primeiro tempo, com o meia Romarinho, após um cruzamento rasteiro do atacante Hugo Cabral. O Fluminense reagiu e teve chances com Ganso e com os atacantes Gabriel Teixeira e Samuel. Este último, aos 30 minutos, recebeu passe de Ganso, quase em cima da linha, mas pegou mal na bola e perdeu um gol incrível.

No segundo tempo, a Lusa puniu o Tricolor pelas oportunidades perdidas. Aos sete minutos, o atacante Emerson Carioca, de cabeça, marcou o segundo gol rubro-verde. Já aos 13, o zagueiro Diego Guerra desarmou Ganso e iniciou o contra-ataque que ainda passou por Romarinho, antes de o atacante Chay ampliar. O quarto só não saiu aos 26 porque o chute do volante Everton Heleno, no lado direito da entrada da área, passou rente à meta do goleiro Pedro Rangel.

Em outro jogo deste domingo, Nova Iguaçu e Madureira não saíram do zero no estádio Laranjão, em Nova Iguaçu (RJ). Os dois times seguem sem vencer na competição. Os anfitriões somaram o primeiro ponto, enquanto o Tricolor Suburbano foi a dois pontos.

Vasco também tropeça

No sábado (6), o Vasco também sofreu a segunda derrota no Carioca. O Cruzmaltino enfrentou Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e perdeu por 1 a 0, gol do atacante João Carlos no fim do jogo. O Voltaço soma quatro pontos, enquanto o Gigante da Colina continua zerado, na décima colocação, superando Macaé e Fluminense por ter saldo de gols melhor.