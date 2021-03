Copa do Brasil: Luverdense empata com Uberlândia e avança

O Luverdense se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil após empatar em 1 a 1 com o Uberlândia, na tarde desta quinta-feira (11) no estádio Parque do Sabiá, no interior de Minas Gerais.

ACABOU!!!!!! Com gol de Isac, Luverdense busca o empate e está na 2ª Fase da @CopadoBrasil.



Uberlândia ⚪️ 1-1 🟢 Luverdense



▶️ Proteja. Conscientize. Floresça. pic.twitter.com/lhI6r7sVsw — Luverdense E.C. 🌀 (@LuverdenseECMT) March 11, 2021

Agora, a equipe de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, aguarda o próximo adversário, que sairá do confronto entre Mirassol e Bragantino, previsto para a próxima quinta-feira (18), a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Classificação sofrida

Para passar pelo time mineiro, os mato-grossenses precisaram correr bastante. O time saiu perdendo, após gol de cabeça do zagueiro Mailson, aos 25 minutos, para os donos da casa. O Luverdense escapou de levar o segundo aos 37 minutos, quando o atacante Reis perdeu grande chance dentro da pequena área.

Mas, aos 45 minutos, veio o alívio. O atacante Isac aproveitou bem cruzamento para empatar o jogo. Na etapa final, o time da casa continuou pressionando no ataque. Aos três, o meia Luizinho bateu firme da entrada da área e obrigou o goleiro Félix a fazer boa defesa. Aos 19, o lateral Everton cruzou bem pela direita e o meia Wandinho perdeu mais uma grande oportunidade para o Uberlândia. Aos 50, no último lance do jogo, o meia Luizinho pegou um rebote, mas finalizou muito mal e perdeu outra oportunidade clara para o time da casa.