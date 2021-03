Copa do Brasil: América-RN vence Real Brasília e segue vivo

Na tarde desta quinta-feira (11), no Estádio Serra do Lago, em Luziânia-DF, o América-RN conseguiu a vaga à segunda fase da Copa do Brasil ao vencer por 2 a 0 o Real Brasília. Nas duas primeiras fases do torneio de 2021, os confrontos estão sendo decididos em apenas uma partida. Na fase inicial, o visitante tem a vantagem de avançar empatando ou ganhando o jogo. Na segunda etapa, em caso de empate, o confronto irá para os pênaltis.

Depois de um primeiro tempo bastante truncado, sem maiores oportunidades de gols e marcados por várias faltas, os potiguares abriram o placar logo aos sete minutos da etapa final. O atacante Caxito completou bem a assistência do outro avante, Wallace Pernambucano. No minuto seguinte, o time da casa até tentou uma reação com o volante David Manteiga mandando um belo chute no travessão. Depois, só deu Mecão. Aos 28, o lateral Kabrine salvou o Real. Aos 29, o zagueiro Flávio Boaventura cabeceou no travessão e quase fez o segundo do time do Rio Grande do Norte. Até que, aos 38, o atacante Luan Silva cabeceou bem e tirou do alcance do goleiro Deola, ex-Palmeiras, para marcar o segundo do América e fechar o placar. A equipe de Natal aguarda o classificado do duelo entre São Raimundo-RR e Cruzeiro, que se enfrentam a partir das 19h15 da noite desta quinta (11) no Estádio Canarinho em Boa Vista.