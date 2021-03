Cianorte e Rio Branco-ES surpreendem favoritos pela Copa do Brasil

Os times que atuam como visitantes na primeira fase da Copa do Brasil são aqueles mais bem colocados no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na teoria, são os favoritos e ainda têm a vantagem do empate nos confrontos. Na prática, não foi o que aconteceu em dois dos jogos desta quarta-feira (10). O Cianorte, que disputará a Série D do Campeonato Brasileiro em 2021, bateu o Paraná, da Série C. Já o Rio Branco-ES, que também estará envolvido na quarta divisão nacional, eliminou o Sampaio Corrêa, da Série B.

No estádio Albino Tubay, em Cianorte (PR), o gol da vitória do time da casa saiu dos pés do volante Sávio, de fora da área, aos 39 minutos do segundo tempo. O Leão do Vale terá pela frente, na segunda fase, o classificado entre Ypiranga-AP e Santa Cruz, que se enfrentam na próxima quarta-feira (17) no estádio Zerão, em Macapá, às 17h (horário de Brasília).

Em Cariacica (ES), no estádio Kleber Andrade, o Rio Branco teve o volante Esley expulso ainda no primeiro tempo. Para dificultar a missão dos capixabas, o Sampaio saiu na frente com o volante André Luiz, de cabeça, aos 29 minutos da etapa final. Só que dois minutos depois, o atacante Edu Capetinha deixou tudo igual. Aos 41, após cobrança de escanteio, o zagueiro Petróleo garantiu a inédita classificação do Capa-Preta à segunda fase. O próximo adversário será o Vitória, que eliminou o Águia Negra na terça-feira (10).

AAAAAACCCCCAAAAABBBBOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUU!



Mesmo em desvantagem numérica, o Rio Branco vence o Sampaio Corrêa, de virada, por 2 a 1, com gols de Edu e Petróleo. ESTAMOS CLASSIFICADOS PARA A 2ª FASE DA @CopadoBrasil!



VAMOS BRANCÃO! 🏴🏳️ pic.twitter.com/ShHmskY5kr — Rio Branco ® (@riobrancoes) March 10, 2021

A vaga na segunda fase da Copa do Brasil assegura aos dois clubes uma premiação de R$ 675 mil. Como outros R$ 560 mil assegurados pela participação, o torneio já rendeu R$ 1,235 milhão aos cofres de Cianorte e Rio Branco.