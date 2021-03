Coritiba bate Cascavel CR em "jogo de dois dias" pelo Paranaense

O Coritiba derrotou o Cascavel CR por 2 a 1 no estádio dos Pássaros, em Arapongas (PR), em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Paranaense. O primeiro tempo foi disputado no sábado (27), mas o temporal que caiu na cidade deixou o gramado impossibilitado de receber a continuidade do duelo no mesmo dia. A segunda etapa foi realizada neste domingo (28) de manhã.

No sábado, o atacante Igor Paixão, após um bate-rebate na área, abriu o placar para o Coritiba, aos 25 minutos da primeira etapa. O Cascavel CR voltou melhor no domingo e empatou aos 16 minutos do segundo tempo, com o atacante Gabriel Oliveira. Mas aos 39, o zagueiro Luciano Castan, de cabeça, recolocou o Coxa à frente e garantiu a vitória alviverde.

#CFCxCCR - 2x1 - 2T - Luciano Castán aumenta o placar para o Verdão! 🇳🇬⚽💚 O primeiro gol dele com a camisa coxa-branca! #CoxaSempre #SempreCoxa pic.twitter.com/xPOetv7WNG — Coritiba (@Coritiba) March 28, 2021

O resultado levou o Coritiba aos seis pontos, mantendo-se na terceira posição do Paranaense, com uma partida a menos que o líder FC Cascavel (nove pontos) e o segundo colocado Cianorte (sete pontos). O Cascavel CR, por sua vez, é o lanterna, ainda sem pontos ganhos.

Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), nem todas as cidades do Paraná estão autorizando jogos de futebol. É o caso da capital, Curitiba. Por isso, o Coxa teve de atuar em Arapongas diante do Cascavel CR. Com isso, as partidas que dão sequência ao Estadual ainda serão marcadas pela Federação Paranaense da modalidade.