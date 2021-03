Flamengo fica no empate com o Boavista e retoma liderança do Carioca

Mesmo com amplo domínio durante todo o jogo, o Flamengo não saiu de um empate em 1 a 1 com o Boavista na noite deste sábado (27), no Estádio Elcyr Rezende, no distrito de Bacaxá, em Saquarema (RJ). A presença de Gabigol entre os titulares não foi suficiente para garantir os três pontos do Rubro-Negro. Com o resultado, o Flamengo retomou a liderança do Campeonato Carioca, com 13 pontos, ultrapassando o Volta Redonda pelo saldo de gols. Já o Boavista permanece na décima posição, com seis pontos conquistados.

O Flamengo comandou as ações desde o início da partida, mas só assustou mesmo aos 11 minutos, com um chute forte de Hugo Moura de fora da área, que explodiu no travessão. Depois de 20 minutos dominando o jogo, mas com apenas uma chance criada, o Rubro-Negro sofreu o gol. Após passe errado de Gabigol no ataque, o Boavista aproveitou o contragolpe. Jean recebeu passe na entrada da área e bateu com força, no ângulo direito do goleiro Hugo, para abrir o placar, aos 22 minutos.

Fim de jogo em Bacaxá. O Flamengo empata com o Boavista em 1 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Vitinho marcou o gol rubro-negro. #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/zRrJHPC9ZG — Flamengo (@Flamengo) March 28, 2021

A vantagem do Boavista durou pouco. Aos 28 minutos, o Flamengo empatou com Vitinho. Boa jogada de Michael pela esquerda. O camisa 19 encontrou Vitinho sozinho na pequena área para finalizar. A bola ainda bateu no goleiro Kléver antes de entrar.

O Rubro-Negro quase virou ainda no primeiro tempo. Michael recebeu na ponta esquerda, balançou para cima da zaga e soltou a bomba, obrigando Klever a fazer grande defesa.

O Flamengo voltou para o segundo tempo criando mais oportunidades. Logo aos três minutos, Vitinho cobrou falta pela esquerda e a defesa do Boavista tentou cortar, mas por pouco não fez gol contra. A sorte do time de Bacaxá foi que Klever salvou. Dois minutos depois, Gabigol recebeu passe de Michael, ajeitou e chutou forte, por cima do gol.

A pressão continuou e Klever seguiu como melhor da partida. Aos sete minutos, João Gomes soltou a bomba de longa distância e o goleiro conseguiu botar para escanteio. O Rubro-Negro só chegou com perigo novamente aos 22 minutos. Vitinho lançou na área e a bola sobrou para Michael. O atacante passou para Rodrigo Muniz, que teve tempo de dominar e escolher o canto, mas na hora de bater, acabou mandando para fora.

O Flamengo diminuiu o ritmo e passou a ter muita dificuldade para chegar à meta de Klever, e parou de assustar. O Boavista preferiu não se arriscar no ataque e segurou o resultado até o fim.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Bangu quarta-feira (31), às 21h (horário de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).. O Boavista pega o Volta Redonda, também no Raulino de Oliveira, só que na quinta (1º de abril), às 18h.