CRB vence Goianésia e será adversário do Paysandu na Copa do Brasil

O CRB será o adversário do Paysandu na segunda fase da Copa do Brasil. Neste sábado (27), o Galo de Campina derrotou o Goianésia-GO por 3 a 2 no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). A classificação garantiu aos cofres alvirrubros a premiação de R$ 675 mil, oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os alagoanos já tinham assegurado outros R$ 560 mil pela participação no torneio nacional.

A partida estava marcada, inicialmente, para o último dia 17 de março no estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia (GO), mas foi adiada e teve o local transferido para o estádio do América-RJ devido à proibição de jogos no estado de Goiás, por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). A CBF confirmou a realização do confronto em Mesquita na última segunda-feira (22).

Os alagoanos saíram na frente. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o atacante Lucão do Break matou no peito o passe do meia Diego Torres, que havia sido desviado pela marcação, e acertou um belo chute da meia-lua, sem chances para o goleiro Artur. Aos 41, o meia Nael abriu na direita para o lateral Bruno Leite cruzar rasteiro. O atacante Du Gaia, de carrinho na pequena área, deixou tudo igual para o Goianésia.

O CRB retornou à dianteira antes do ponteiro completar a primeira volta no segundo tempo. Aos 40 segundos, a defesa do Azulão cochilou e Lucão do Break rolou na esquerda para Diego Torres bater na saída de Artur. Aos 15 minutos, o lateral Guilherme Romão recebeu pela esquerda e finalizou de fora da área. A bola desviou em Márcio Luiz e foi para as redes, saindo do alcance do goleiro.

Aos 30 minutos, o volante Carlos Jatobá derrubou Rômulo na área, cometendo pênalti, mas o atacante do Goianésia desperdiçou a cobrança, acertando-a o travessão. Os goianos até diminuíram o marcador aos 38 minutos, com Caio Acaraú. O zagueiro aproveitou a bola que sobrou na pequena área após desvios de Márcio Luiz e Rômulo e concluiu para o gol. A reação, porém, foi tardia.

O duelo entre Paysandu e CRB, pela segunda fase da Copa do Brasil, será no dia 13 de abril, às 19h (horário de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém.