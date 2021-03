Dupla de Luisa Stefani cai para norte-americanas em WTA de Dubai

A quinta-feira (11) foi de eliminações do tênis brasileiro. No WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes Unidos), a parceria entre Luisa Stefani, 30ª do ranking mundial da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês) e a norte-americana Hayley Carter (31ª) foi superada por Jessica Pegula (36ª) e Bethanie Mattek-Sands (23ª e ex-número 1 do mundo), ambas dos Estados Unidos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em uma hora e dez minutos.

A partida foi válida pelas quartas de final. Foi a quinta derrota de Stefani e Carter em 17 jogos na temporada 2021. Neste ano, elas foram às finais dos WTA 500 de Adelaide (Austrália) e Abu Dhabi (Emirados Árabes), sendo vice-campeãs nas duas competições. O próximo compromisso delas é o WTA 1000 de Miami (Estados Unidos), a partir do próximo dia 23.

“Começamos mal, ficamos 4 a 0 abaixo, mas reagimos no primeiro set. Acho que fiz um bom jogo no geral, devolvi melhor do que vinha fazendo. Precisamos levar as coisas positivas. O segundo set foi um pouco abaixo”, comentou Stefani em nota à imprensa. Ela também fez um balanço das competições que abriram a temporada: “Foi uma boa gira, muito longa e cansativa, mas positiva. Agora é ir para casa, descansar e recarregar as energias para disputar o torneio de Miami, que sempre quis jogar. Será minha primeira vez lá e estou muito animada. É aprender com essas derrotas e seguir adiante, que na outra semana precisamos estar prontas e firmes”.

No ATP 250 de Santiago (Chile), Marcelo Demoliner também caiu nas quartas de final. A parceria do brasileiro, 46º do ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), com o mexicano Santiago González (47º) foi batida pelo argentino Federico Dalbonis (168º nas duplas e 86º em simples) e o espanhol Jaume Munar (190º nas duplas, 102º em simples), por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/4), após uma hora e 43 minutos de jogo.