Tênis: Luísa Stefani é vice-campeã nas duplas do WTA 500 de Adelaide

Pela segunda vez na temporada 2021, a paulista Luísa Stefani chegou perto, mas não conseguiu o título em um torneio de tênis WTA 500. Na final em Adelaide (Austrália), Stefani e a americana Hayley Carter foram derrotadas pela também americana Desirae Krawczyk (número 25 do mundo) e pela chilena Alexa Guarachi (número 26) por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (7/4), 6/4 e 10/3, em 1h46min de partida. As campeãs entraram na competição como cabeças-de-chave número 3. Assim como aconteceu na final do WTA 500 de Abu Dhabi, em janeiro, a parceria entre Luísa Stefani e Hayley Carter ficou com o segundo lugar.

“Mesmo com a derrota hoje, feliz com a semana, trabalhamos várias coisas que precisávamos depois do Aberto da Austrália. É bola para frente, seguir aprendendo e aproveitar os últimos dias na liberdade que temos na Austrália”, disse a brasileira através da sua assessoria de imprensa.

Luísa, número 31 do mundo no ranking de duplas, decidiu não participar do WTA 500 de Doha (Catar), que começa na próxima segunda-feira (1), optando por se preparar melhor para o WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes), que oferece pontuação maior e está agendado para ter início em 7 de março. Até agora, foram quatro torneios disputados na temporada, com duas finais alcançadas.