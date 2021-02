Supercopa de Futsal: Minas vence Dois irmãos e encara Magnus na final

O Minas Tênis Clube disputará a final da Supercopa de Futsal contra o Magnus Sorocaba. Em confronto, que teve transmissão da TV Brasil, a equipe mineira garantiu vaga na decisão após vencer o Dois Irmãos-PR por 2 a 1 neste sábado (27) na Arena Sorocaba, no município de Sorocaba (SP). O time mineiro se reabilitou após perder na estreia do torneio, que reúne os três campeões nacionais de 2020, por 7 a 3 para os anfitriões (Magnus). Já os paranaenses se despedem da competição com duas derrotas.

Valendo vaga na decisão, o primeiro tempo não poderia ter sido diferente, com muita movimentação e luta, mas com poucas oportunidades claras de gol para ambas as equipes. O jogo, com poucas chances, refletiu o resultado de 0 a 0 no placar na etapa inicial.

Após o intervalo, a situação do Dois Vizinhos-PR se complicou com a expulsão do camisa 28 Neném Ribeiro. Com superioridade numérica em campo por dois minutos, o Minas aproveitou e marcou após um passe açucarado do fixo Ferro para Luís, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Na sequência, os mineiros ampliaram com chute de Lion, que bateu na saída do goleiro Jaime.

Quando a partida voltou a ser disputada com cinco jogadores para cada lado, Edmar acertou um chute indefensável para o goleiro Françoar, diminuindo o marcador para a equipe paranaense. Em seguida, com inúmeras defesas de Françoar, os mineiros garantiram vaga na finalíssima. Final de jogo: Minas 2, Dois Vizinhos 1.

A final entre Magnus e Minas será disputada no próximo domingo (28), a partir das 11h (horário de Brasília), na Arena Sorocaba. O duelo decisivo será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

A Supercopa é uma competição nacional que envolve os campeões da Liga Nacional de Futsal (Magnus), da Taça Brasil (Minas) e da Copa do Brasil (Dois Vizinhos). Quem levar a taça vai enfrentar, no dia 7 de março, o Corinthians, atual vencedor da Supercopa. O vitorioso deste duelo conquistará uma vaga na Copa Libertadores, que está prevista para ocorrer em Montevidéu (Uruguai), no mês de maio.