Boxe: Bia Ferreira é campeã no Torneio de Strandja, na Bulgária

Com gosto de revanche, a pugilista brasileira Bia Ferreira conquistou pela segunda vez na carreira o Torneio de Strandja, na Bulgária, considerado um dos mais tradicionais do circuito europeu da modalidade. Bia, que já havia sido campeã da competição em 2019, derrotou a finlandesa Mira Potkonen, que a havia derrotado na decisão do mesmo torneio em 2018.

É OUROOOOOOO 🥇



Beatriz Ferreira é bicampeã do Torneio de Strandja 🇧🇬



🏆2019

🏆2021



E derrotando na final a campeã de 2020, Mira Potkonen 🇫🇮



Campanha perfeita!



✅ Chopra Shashi 🇮🇳

✅ Agnes Alexiusson 🇸🇪

✅ Yildiz Esra 🇹🇷

✅ Nune Asatrian 🇷🇺

✅ Mira Potkonen 🇫🇮 pic.twitter.com/2M162SYaU5 — Time Brasil (@timebrasil) February 27, 2021

A final, disputada na manhã deste sábado (27), foi vencida pela brasileira por unanimidade, com todos os juízes apontando triunfo de Bia por 30 a 27 (10 a 9 em cada um dos três rounds). O duelo foi válido pela categoria até 60 kg.

Preparação olímpica segue na Europa

Campeã mundial e pan-americana em 2019, Beatriz Ferreira, que é baiana, vai permanecer na Europa visando a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela e os outros integrantes da equipe olímpica permanente viajam para a Alemanha, onde participarão de um período de treinos com atletas alemães, belgas e holandeses.

Posteriormente, os pugilistas brasileiros disputam, entre 11 e 14 de março, a Cologne Cup, ainda na Alemanha. Depois, a programação inclui mais um período de treinos na Colômbia antes da viagem para a Argentina, onde será realizado o Torneio Pré-olímpico das Américas, em maio.