Dupla de Stefani estreia bem e avança às oitavas de WTA de Dubai

A parceria entre Luisa Stefani e Hayley Carter precisou de apenas 47 minutos para garantir vaga nas oitavas de final do WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes Unidos). Nesta terça-feira (9), a brasileira - 30ª colocada do ranking mundial de duplas da WTA - e a norte-americana (31ª) derrotaram a britânica Eden Silva (483ª) e neerlandesa Rosalie Van der Hoek (sem ranking nas duplas, 98ª em simples) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

No primeiro set, Stefani e Carter sofreram apenas dois pontos quando estiveram sacando - um no primeiro e um no último game - e conseguiram duas quebras de serviço. Na parcial seguinte, Silva e Van der Hoek equilibraram os games, somando quase o dobro de pontos do set anterior, mas não foi suficiente.

Nas oitavas, a brasileira e a norte-americana terão pela frente a eslovena Andreja Klepac (sem ranking nas duplas, 38ª em simples) e a indiana Sania Mirza (sem ranking de duplas, 177ª em simples) Na fase anterior, elas bateram a norte-americana Shelby Rogers (49ª nas duplas) e a chinesa Saisai Zheng (48ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. A partida será nesta quarta-feira (10), por volta das 6h15 (horário de Brasília).

ATP 250 de Doha

Outro brasileiro a vencer nesta terça-feira foi Marcelo Melo, pelo ATP 250 de Doha (Catar). Número 12 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) nas duplas, ele e o neerlandês Jean-Julien Rojer (26º) superaram o alemão Kevin Krawietz (18º) e o norte-americano Reilly Opelka (128º nas duplas, 39º em simples) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (11/9), em uma hora e 16 minutos de jogo. Foi a primeira vitória da parceria, iniciada após o Aberto da Austrália.

"Enfrentamos dois jogadores perigosos. O Opelka, que joga simples e saca incrivelmente, por seu tamanho, em torno de 2,10 metro. Deram 12 aces e isso acaba gerando mais pressão. Mas, conseguimos jogar bem. Muito bom poder ter a chance de mais um jogo aqui, para ir assim pegando ritmo e entrosamento da dupla", disse o brasileiro, em nota à imprensa.

Melo e Rojer jogam nesta quarta-feira, por volta das 13h, pelas quartas de final. Os adversários serão os russos Andrey Rublev (número oito do mundo em simples, 87º nas duplas) e Aslan Karatsev (45º em simples, 447º nas duplas), que bateram os italianos Andrea Vavassori (90º nas duplas) e Lorenzo Sonego (35º em simples, 208º nas duplas) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2.

ATP 250 de Santiago

O paulista Felipe Meligeni, número 102 do mundo, deu adeus ao ATP 250 de Santiago (Chile) ao ser derrotado nesta terça (9) pelo peruano Juan Pablo Varillas (171º) por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, pela terceira e última rodada da fase classificatória à chave principal individual masculina. Mais seis brasileiros também se despediram do torneio ainda no qualyfing: Rafael Matos, Pedro Sakamoto, Guilherme Clezar (eliminado por Meligeni na primeira rodada), Thomaz Bellucci e João Menezes.

O país segue representado em Santiago por Marcelo Demoliner, na chave de duplas masculinas. A parceria entre o brasileiro (46º no ranking mundial) e o mexicano Santiago González (47º), estreia nesta quarta-feira (10) diante do equatoriano Gonzalo Escobar (59º) e do uruguaio Ariel Behar (56º), em horário que ainda será definido.