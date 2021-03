Depois de 8 anos, Marcelo Melo disputa uma partida de simples

Neste sábado (6), o tenista mineiro Marcelo Melo voltará a jogar uma partida de simples em um torneio oficial após oito anos. No qualifying do ATP 250 de Doha, o atleta enfrentará às 6h (horário de Brasília) o alemão Tim Puetz de 33 anos. O brasileiro está no Catar também para a disputa do torneio de duplas do ATP 250 de Doha, a partir desta segunda-feira (8), ao lado do holandês Jean-Julien Rojer.

O atual número 11 do ranking mundial individual de duplas não disputa uma chave de simples desde 2013. Naquela ocasião, jogou na grama de Queen’s, em Londres, vencendo dois jogos. “Será um prazer enorme voltar a jogar simples. Passei para as duplas há tanto tempo, tenho saudades. Será um momento especial”, afirma Marcelo à equipe de assessoria de imprensa. Caso vença no sábado, Melo joga no domingo (7) contra o esloveno Blaz Rola (161 no ranking de simples) em busca da vaga na chave principal.

Neste início de temporada 2021, Marcelo Melo tem três vitórias ao lado do romeno Horia Tecau, uma na estreia no Murray River Open (ATP 250) e duas no Australian Open, ambos em Melbourne. E uma vitória ao lado da russa Vera Zvonareva na estreia nas duplas mistas do Grand Slam australiano.