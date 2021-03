Eric Granado acelera forte nos testes do Mundial de Moto-E

O piloto Eric Granado teve, nesta terça-feira (2), um bom primeiro dia de trabalho na Espanha com sua nova equipe no Mundial de Moto-E. O jovem brasileiro de 24 anos e o time espanhol One Energy Racing participaram dos testes que abriram a série de sessões realizadas pela categoria no circuito de Jerez de la Frontera. Ainda conhecendo o novo time, Granado recebeu elogios por ter dominado duas das três sessões de ensaios da categoria no traçado espanhol da região da Andaluzia, ficando com o segundo melhor tempo na última delas. Os testes seguirão nesta quarta-feira e serão encerrados no dia seguinte, fornecendo um panorama aproximado das forças do Mundial.

“Foi um ótimo início com a nova equipe”, destacou Granado à assessoria. “O objetivo principal hoje foi conhecer o método de trabalho da One Energy na pista, recuperar o meu ritmo em cima da moto Energica Ego Corsa e também experimentar alguns ajustes na nova suspensão dianteira Öhlins, que é uma das principais modificações que teremos para 2021”.

Outra novidade que será testada em Jerez pelo time dirigido pelo italiano Matteo Ballarin é uma evolução dos pneus Michelin. “As motos são iguais para todos, então os ajustes e adaptação a cada elemento da moto fazem uma grande diferença no resultado na pista. E entender os pneus, claro, é fundamental”, conta Granado. “Hoje tivemos um dia muito focado na suspensão dianteira e amanhã essa novidade terá o complemento dos novos pneus, que definirão muito do comportamento da moto. Ainda temos muita coisa para testar e acertos para experimentar, e eu também posso melhorar a minha pilotagem. Mas de uma forma geral o dia de hoje foi um início realmente muito bom e acho que deixei a equipe satisfeita com meu trabalho. Amanhã tem mais”.

Nesta terça-feira, o melhor piloto na terceira e última sessão foi o suíço Dominique Aergerter, da equipe Dynavolt Intact GP. Depois dessa etapa de treinos, os pilotos se reunirão novamente em Jerez de La Frontera a partir de 12 de abril para a segunda fase preparatória antes da temporada. O circuito começa com a 1ª etapa no dia 02 de maio com o GP da Espanha, ainda em Jerez e encerra com a 6ª e 7ª etapas, nos dias 18 e 19 de setembro, em Misano, na Itália.