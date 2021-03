Evandro e Guto se classificam à final do vôlei de praia em Doha

O Brasil vai disputar o título masculino da etapa de Doha (Catar) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Evandro e Guto se classificaram à final ao derrotarem nesta quinta-feira (11) os norte-americanos Crabb e Gibb por 2 sets a 1, com parciais de 26/24, 21/23 e 15 a 11. A parceria verde e amarela está invicta na competição, com cinco vitórias em cinco jogos. A final será nesta sexta-feira (12), às 13h45 (horário de Brasília) contra os tchecos Ondrej Perusic e David Schweiner, que venceram na outra semifinal a dupla norte- americana Lucena e Dalhausser (21/9 e 21/17) na semifinal. Os jogos em Doha estão sendo transmitidos ao vivo no canal da Federação Internacional de Voleibal (FIVB, na sigla em inglês) no Youtube.

Já na semifinal feminina, Ágatha e Duda perderam para as atuais campeãs mundiais, as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, por 2 sets a 0, parciais de 24/22 e 26/24. Amanhã (12), às 10h, as brasileiras voltam à quadra para disputar a medalha de bronze. As adversárias serão as norte-americanas Stockman e Kolinske.

Outra dupla feminina, Ana Patrícia e Rebecca, também foi derrotada nesta quinta, por 2 sets a 0 (parciais de (21/17 e 21/19), pela parceira norte-americana formada por Alix Klineman e April Ross.

Calendário completo

A FIVB anunciou ontem (10) outras oito etapas quatro estrelas do Circuito Mundial, nove eventos de uma e duas estrelas, além das finais do World Tour Finals e do mundial sub-19. Seis dos oito torneios de quatro estrelas valem pontos para o ranking olímpico, que deve ser fechado em 14 de junho. A etapa de Doha, que termina neste fim de semana, é a primeira competição que vale pontos para os Jogos de Tóquio.

Três eventos ocorrerão de forma consecutiva em Cancún (México), entre 16 de abril e 2 de maio. A cidade de Sochi (Rússia) recebe outra competição entre 26 e 30 de maio, e Ostrava (República Tcheca) também sediará um torneio no período de 2 a 6 de junho.

Ainda antes da Olimpíada, a cidade de Gstaad (Suiça) receberá uma competição entre 6 a 11 de julho. Também estão previstos torneios continentais entre os dias 21 e 27 de junho, que distribuirão as últimas vagas aos Jogos de Tóquio. As finais do Circuito Mundial vão ocorrer na Itália, entre 8 e 12 de setembro, em local ainda a ser definido. O Mundial sub-19 foi programado para o período de 14 a 19 de setembro na Tailândia.