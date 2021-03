Fortaleza é único time 100% na Copa do Nordeste após duas rodadas

O Fortaleza é o único time com 100% de aproveitamento após duas rodadas da Copa do Nordeste. Neste sábado (6), o Leão do Pici derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no estádio Castelão, em São Luís, e chegou a seis pontos, na ponta do Grupo B. Com apenas um ponto, a Bolívia Querida está em sexto lugar no Grupo A e pode encerrar o fim de semana na lanterna, caso Santa Cruz e Confiança ganhem seus compromissos neste domingo (7).

A vitória do Tricolor cearense foi construída na etapa final. No primeiro minuto, após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Wanderson balançou as redes. Aos 40 minutos, o atacante Robson aproveitou cruzamento da direita e definiu o placar no Castelão. Nos acréscimos, o técnico do Fortaleza, Enderson Moreira, ainda foi expulso por reclamação.

DEU LEÃO NO MARANHÃO! Vencemos o Sampaio Corrêa, fora de casa, por 2 a 0 e chegamos aos 6 pontos na Copa do Nordeste.



⚽ Wanderson

⚽ Robson#SCFCxFOR #VamosLeão 🦁 pic.twitter.com/WYpK9jlYWT — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) March 7, 2021

Também neste sábado, o Ceará assumiu a liderança do Grupo A ao derrotar o Vitória por 3 a 1 na Arena Castelão, em Fortaleza. Os gols saíram no segundo tempo. Victor Jacaré abriu o placar para o Vozão aos 18 minutos e o também atacante Vico igualou para o Rubro-Negro aos 32. No fim, aos 43 e 48 minutos, o meia Saulo Mineiro garantiu o triunfo do Alvinegro, que soma quatro pontos. O Leão baiano, com três pontos, é o vice-líder do Grupo B.

+2 gols na conta de Saulo MITEIRO! O homi tá demais. 🔥🏁



📸 Felipe Santos / Ceará SC pic.twitter.com/F5sbNhTIv2 — Ceará Sporting Club (@CearaSC) March 6, 2021

O Bahia soma os mesmos quatro pontos do Ceará, mas fica atrás pelo saldo de gols (dois a um). Neste sábado (6), o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Botafogo-PB no estádio de Pituaçu, em Salvador. O Belo saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo com o zagueiro William Machado. Aos 45 da etapa final, o volante Patrick de Lucca salvou os donos da casa da derrota. A equipe paraibana conquistou o segundo ponto na Copa do Nordeste e aparece em quarto no Grupo A, mas pode cair posições na sequência da rodada.

Outro time do Grupo A com quatro pontos é o Treze, que ocupa o terceiro lugar por ter saldo inferior ao Ceará (dois a um) e menos gols marcados (dois) que o Bahia (quatro). O Galo da Borborema chegou à primeira vitória na competição ao bater o Altos no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), por 1 a 0, gol do atacante Jairinho. O Jacaré caiu para terceiro no Grupo B, com três pontos, e pode encerrar a rodada fora do G4, que é a zona de classificação à próxima fase.

Jairinho foi eleito o craque do jogo pela equipe de transmissão da @CopaDoNordeste ⚽🏴🏆🏳️🖤🤍 #TrezeFC#CopaDoNordeste pic.twitter.com/KqryolwdgU — Treze Futebol Clube (@TrezeFC) March 7, 2021

O CRB assumiu a quarta posição do Grupo A ao somar os primeiros três pontos no torneio regional. Os alagoanos receberam o Sport no estádio Rei Pelé, em Maceió, e venceu por 2 a 0. O meia Wesley e o atacante Lucão do Break balançaram as redes para o time da casa. O Rubro-Negro pernambucano, com um ponto, continua sem vencer na Copa do Nordeste. O Leão, que atuou neste sábado com uma equipe repleta de jogadores da base, é o sétimo do Grupo B.