América bate Pouso Alegre e mantém 100% de aproveitamento no Mineiro

Três jogos, três vitórias. Neste sábado (6), o América-MG manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro ao derrotar o Pouso Alegre por 2 a 1 no estádio Dilzon Luiz de Melo, o Melão, em Varginha (MG), pela terceira rodada do Estadual. O Coelho lidera a competição, com nove pontos, enquanto o Dragão está em oitavo, com dois pontos, mas pode até encerrar a rodada na zona de rebaixamento caso Boa Esporte, Uberlândia e Tombense vençam seus compromissos no domingo (7).

O América volta a campo no próximo domingo (14), contra a Caldense, às 20h30, no Independência, em Belo Horizonte. Na outra segunda-feira (15), o Pouso Alegre visita o Uberlândia no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). As partidas são válidas pela quarta rodada do Mineiro.

O Coelho saiu na frente aos 23 minutos do primeiro tempo, após o zagueiro Robson cometer pênalti no atacante Rodolfo, que o volante Messias converteu. Aos 36, na sequência de um escanteio, o volante Arilson empatou. Aos 15 minutos da etapa final, Rodolfo mostrou oportunismo depois de outro escanteio e garantiu a terceira vitória do América na competição.

No jogo que abriu a terceira rodada neste sábado, Caldense e Patrocinense não saíram do zero no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG). A Veterana foi a cinco pontos, um a mais que a Águia. Os dois times iniciaram o fim de semana entre os quatro primeiros colocados, que se classificam à semifinal, mas podem cair na tabela conforme os resultados deste domingo.