Retorno de público aos estádios é rechaçado por Vasco, Flu e Botafogo

Com exceção do Flamengo, grandes clubes cariocas se manifestaram neste sábado (6) contrários à reabertura de estádios ao público, em meio à segunda onda da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e à confirmação de novas variantes do vírus em circulação na capital fluminense. Por meio de notas oficiais, Vasco, Fluminense e Botafogo rechaçaram o retorno dos torcedores ao jogos do Campeonato Carioca.

O primeiro a se posicionar foi o Vasco da Gama. Segundo comunicado do do clube, “é uma discussão prematura visto o recrudescimento da pandemia do novo coronavírus no Brasil”.

Posicionamento do Vasco da Gama quanto ao retorno de público aos estádios.



👉🏽https://t.co/d0Ftw4s0W2 pic.twitter.com/AKf5ykUpEm — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 6, 2021

Na sequência, o Fluminense foi ainda mais veemente: disse que “os clubes sequer foram convocadas para uma reunião sobre o assunto”. O Tricolor carioca esclareceu que participou ontem (5) de uma reunião com demais clubes cariocas e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), mas que o tema do encontro foi a avaliação sobre a operação de combate e prevenção à covid-19 durante a primeira rodada do Carioca.

Fluminense é contrário ao retorno do público aos estádios.

Clube não vê sentido nesta discussão em clima de tanta incerteza. Leia a nota na íntegra >> https://t.co/N5iimNLyNi pic.twitter.com/CjmHucWSPO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 6, 2021

De fato, a Ferj publicou o resultado do encontro, também por meio de nota oficial, e não citou nada a respeito sobre a possibilidade de retorno de público aos estádios. No comunicado cita que todos os médicos dos clubes “foram unânimes em apontar o Jogo Seguro [nome do protocolo combate à covid-19] teve alto nível de eficácia - desde as testagens ao controle de acessos".

O Botafogo, cujo estádio Nilton Santos vem sendo utilizado como ponto de vacinação na zona Norte da capital fluminense, foi o último grande clube carioca a demonstrar insatisfação com a reabertura de estádios ao público. “No atual estágio da pandemia, caracterizada por uma crise sanitária permanente e no contexto de recordes diários de mortes, com perspectivas sólidas de piora no cenário, surpreende que o tema tenha novamente retornado à baila”.