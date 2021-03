Ginástica artística: seleção simula competição ao vivo na internet

Entre os dias 10 e 11 de março, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) promoverá uma avaliação técnica com os atletas da seleção brasileira masculina de ginástica artística na Arena do Time Brasil no Rio de Janeiro. O grupo de 10 ginastas está reunido para o trabalho que tem como objetivo substituir as competições que ocorreriam na etapa da Copa do Mundo de Doha, no Catar, foi adiada recentemente pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Com direito a notas atribuídas por um corpo de árbitros, nos dois dias, o evento começará às 15h e terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da CBG. “O objetivo desse camping é oferecer aos atletas um cenário próximo ao competitivo e garantir a manutenção da preparação. Dessa forma, realizaremos avaliações com banca de arbitragem e formato de competição através da plataforma Zoom, trabalho junto a experts das modalidades, estágios de treinamento e monitoramento contínuo do grupo”, disse Marcos Goto, coordenador da seleção e treinador de Arthur Zanetti, à assessoria da CBG.

"Os dias da competição serão os de avaliações, os treinamentos também serão como faríamos em véspera da competição, vai ser uma Copa do Mundo Seleção CT Rio de Janeiro, exclusiva só para o Brasil", comentou o campeão olímpico nas argolas em Londres/2012 e medalhista de prata na Rio/2016, Arthur Zanetti.

Cristiano Albino, treinador da seleção brasileira, de Arthur Nory e de Francisco Barretto Júnior, explicou aos assessores da Confederação o surgimento da ideia. “O principal objetivo é saber como está o nível técnico de nossos ginastas, uma vez que a etapa de Doha da Copa do Mundo foi adiada para junho. Vimos a necessidade de colocar os ginastas em situação de competição. Não será exatamente igual a uma competição, mas o fato de termos os atletas se apresentando a um corpo de arbitragem traz uma realidade diferente. Precisamos vivenciar esse tipo de situação, já que diminuiu o número de competições antes da Olimpíada. Acredito que faremos mais avaliações no decorrer dos meses”.

Segundo o treinador Ricardo Yohoyama, a CBG encontrou uma solução engenhosa e criativa para lidar com este período anômalo. “Sem competições oficiais, vamos ter que nos virar com as avaliações. Ao longo desta pandemia, nossos atletas estão se acostumando com esse tipo de solução. Teremos público que nos acompanhará online e arbitragem também online. Não haverá aquela sensação de busca por uma classificação para a final, mas tenho a certeza de que os atletas estarão muito motivados”.

“O acompanhamento de árbitros com nível internacional é imprescindível para a construção das séries, ajustes finos e um olhar além do nosso enquanto treinador. Estamos no dia a dia e precisamos ajustar o nosso foco para a melhor construção de uma rotina desde a dificuldade até a execução de cada movimento. Os árbitros exercem papel fundamental na preparação e trabalhamos em conjunto, sempre em busca da melhor preparação”, completou Marcos Goto.

Um protocolo de segurança sanitária bastante rígido está sendo aplicado durante todo o estágio de treinamento. Todos os atletas, treinadores e demais participantes da atividade foram submetidos a exames RT-PCR, para detecção do vírus da covid-19, antes de partirem para o Rio e na chegada à cidade. Todos deram negativo. Foram convocados para o camping os ginastas Arthur Zanetti, Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Brajão Soares, Francisco Barretto Junior, Leonardo Matheus Souza, Lucas Bitencourt, Luis Guilherme Porto, Patrick Sampaio Correia, Tomas Rodrigues Florêncio e os treinadores Cristiano Albino, Marcos Goto e Ricardo Yokoyama. Os coordenadores são Henrique Motta e Juliana Fajardo.