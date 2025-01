Flu encerra primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento

O Fluminense encerrou a participação na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de futebol de base do mundo, com 100% de aproveitamento, após bater a Linense por 2 a 0, nesta quinta-feira (9) no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).

VEEEEENCEEEE O FLUMINEEEENSEEEE! Com gols de Vagno e João Lourenço, os #MlksDeXerém vencem o Linense na @Copinha! VAMOOSSS! #VemQueTem 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/1xuslCQlqm — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 9, 2025

Com esta vitória os Moleques de Xerém chegaram aos nove pontos, garantindo a primeira posição do Grupo 10. Desta forma o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o CRB, segundo colocado do Grupo 9, na próxima etapa da Copinha.

O triunfo do Fluminense começou a ser construído logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Vagno cobrou uma falta da risca da grande área de forma rasteira e surpreendeu o goleiro Cauã, que apenas pôde acompanhar a bola passar ao seu lado. O Tricolor só voltou a marcar nos acréscimos da etapa final. Após João Lourenço avançar pela ponta esquerda, inclusive driblando alguns defensores, Raphael acabou marcando contra ao tentar afastar a bola.

Outros resultados desta quinta-feira:

Força e Luz-RN 0 x 7 Operário-PR

São José-RS 2 x 0 Retrô-PE

Botafogo-SP 4 x 0 Tuna Luso-PA

Água Santa-SP 2 x 4 Brasiliense-DF

Operário-AC 1 x 0 Juventude

Hercílio Luz-SC 0 x 4 Dom Bosco-MT

Náutico-RR 1 x 1 Santa Cruz-AC

Tanabi 0 x 0 Santa Cruz-PE

Comercial 0 x 0 Vitória

CA Bandeirante 2 x 1 Azuriz-PR

Tupã 0 x 3 CRB

Comercial Tietê 1 x 4 América-RN

Desportivo Brasil 2 x 2 Coritiba

Ceaft/Tirol-CE 2 x 0 Jaciobá-AL

Inter de Limeira-SP 3 x 1 Coimbra-MG

Oeste 1 x 1 Palmeiras

Ferroviário-CE 1 x 2 Mazagão-AP

Ferroviária 2 x 1 Santos

Guarani 0 x 1 Nova Iguaçu-RJ