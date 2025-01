Flamengo estreia na Copinha com goleada de 5 a 0

O Flamengo goleou o Cruzeiro-PB por 5 a 0, neste domingo (5) no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (São Paulo), em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de futebol de base do mundo. Com este resultado o Rubro-Negro da Gávea lidera o Grupo 23 da competição.

O MENGÃO goleia na estreia da Copinha: 5 a 0 sobre o Cruzeiro-PB! Os gols da vitória foram marcados por Felipe Lima, Pedro Lemos, Douglas Telles, Germano e Ryan Roberto! #GarotosDoNinho #VamosFlamengo



📸 Nayra Halm / Foto do Jogo pic.twitter.com/8mcAEcwEgx — Flamengo (@Flamengo) January 5, 2025

Desde o primeiro minuto o Flamengo, que busca o pentacampeonato da Copinha, dominou as ações. Assim, inaugurou o marcador logo aos seis minutos com Felipe Lima. Sete minutos mais tarde Pedro Lemos ampliou. Antes do intervalo, aos 39, Douglas Telles fez o terceiro do Rubro-Negro. Na etapa final, a equipe técnico Raphael Bahia chegou ao quarto com Germano e ao quinto com Ryan Roberto.

A equipe da Gávea volta e entrar em campo pela competição na próxima quarta-feira (8), a partir das 21h30 (horário de Brasília). O Adversário será o Zumbi.

Outros resultados deste domingo:

Referência 2 x 1 Boavista-RJ

Sport 1 x 0 FC Cascavel-PR

Atlético Guaratinguetá 0 x 2 Porto Vitória-ES

Juventus 1 x 0 Trindade-GO

São Bernardo 0 x 2 Zumbi-AL

Grêmio 4 x 0 Vitória da Conquista-BA

Ceará 2 x 1 Portuguesa Santista

Ituano 2 x 2 São Bento