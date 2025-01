Promotor acusa jogador Rodrigo Garro de homicídio culposo

Um promotor argentino acusou neste domingo (5) o jogador Rodrigo Garro, do Corinthians, de homicídio culposo depois que ele matou um homem em uma motocicleta na madrugada de sábado (4), após colidir com ele com uma caminhonete em sua cidade natal, General Pico, na província de La Pampa (Argentina).

A Justiça de La Pampa libertou Garro, meio-campista argentino de 27 anos, cujo advogado David Diván disse que ele retornará ao Brasil.

“A qualificação legal provável do fato descrito [...] é homicídio causado por condução imprudente, negligente e desregulada de veículo automotor”, disse o promotor Francisco Cuenca em um tribunal em General Pico, de acordo com um vídeo do portal local “En Boca de Todos”.

No mesmo tribunal, presidido pelo juiz Diego Ambrogetti, Diván disse que “Rodrigo está profundamente chocado” e que “estamos totalmente disponíveis para o esclarecimento” da morte de Nicolás Chiaraviglio, 30 anos. Garro estava presente na sala.

Ao sair do tribunal, Diván falou com jornalistas, aos quais disse que a motocicleta em que Garro bateu estava sendo conduzida sem luzes e que seu cliente prestou assistência imediata ao homem ferido, que morreu no local.

De acordo com Diván, Garro não costuma consumir bebidas alcoólicas e tomou apenas um ou dois drinques naquela noite para comemorar seu aniversário.

“Também fornecemos uma nota do clube [Corinthians], no qual Rodrigo joga, na qual ele se coloca à disposição para qualquer tipo de notificação, para qualquer ação a ser tomada no âmbito do processo”, disse o advogado no tribunal.

