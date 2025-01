Promotor afirma que Rodrigo Garro dirigia sob efeito de álcool

Jogador do Corinthians se envolveu em acidente de trânsito com morte

O jogador de futebol argentino Rodrigo Garro, do Corinthians, atropelou e matou uma pessoa na madrugada deste sábado (4) enquanto dirigia “sob efeito de álcool” em sua cidade natal, General Pico, disse o promotor Francisco Cuenca em entrevista ao portal local "En Boca de Todos".

Garro, meia de 27 anos, chegou ao Corinthians transferido do Talleres (Argentina).

“É um homicídio culposo agravado por dirigir sob efeito de álcool”, disse Cuenca ao "En Boca de Todos", ressaltando que Garro está atualmente em liberdade e que “no decorrer desses dias seu depoimento será tomado”.

O promotor explicou que Garro estava dirigindo um veículo que colidiu com um homem de 30 anos chamado Nicolas Chiaraviglio, que estava em uma motocicleta e morreu no local após o impacto, em General Pico, na província de La Pampa.

O Corinthians publicou um comunicado em seu site confirmando que Garro se envolveu em um acidente que resultou em uma vítima fatal, sem dar mais detalhes sobre o episódio.

“O clube acompanha as investigações e aguardará a conclusão delas para voltar a falar sobre o caso”, diz o comunicado, acrescentando que o executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, fizeram contato com os advogados e familiares do atleta.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.