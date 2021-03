Gloriosas do Botafogo e Guerreiras do Fluzão decidem Carioca Feminino

A tarde deste sábado (20) será de decisão do título do Campeonato Carioca Feminino do Rio de Janeiro. A partir das 15h (horário de Brasília), a equipe das Gloriosas (Botafogo) encara as Guerreiras do Fluzão (Fluminense) no estádio NIlton Santos, no Engenho de Dentro, zona norte da cidade. Como em 2020 não houve competição em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a atual edição vale como Estadual Adulto Feminino 2020/2021.

As equipes asseguram presença na final na última quarta-feira (17). As tricolores se classificaram fora de casa, após eliminar o Flamengo por 2 a 0, na Gávea. Os gols da partida foram marcados por Kailane e Letícia. Já as Gloriosas superaram o Vasco por 3 a 0 no Engenhão, com gols de Brendinha, Juliana e Vivian.

A maior goleada do campeonato, por enquanto, foi protagonizada pelas Guerreiras do Fluzão, na vitória por 21 a 1 contra o Angra dos Reis, na primeira rodada. A artilheira do Carioca 2020/2021 também é da equipe tricolor: a atacante Letícia, que soma até o momento 14 gols.

Além do quarteto que chegou às semifinais, outros cinco clubes disputaram o campeonato: Boavista, Portuguesa, Pérolas Negras, Angra dos Reis e América.