Champions Feminina: campeão Lyon será rival do PSG de Formiga e Luana

Três jogadoras brasileiras estarão envolvidas com as quartas de final da edição 2020/2021 da Liga dos Campeões da Europa feminina. O Paris Saint-Germain (França), das volantes Formiga e Luana, tem pela frente um clássico francês diante do Lyon, maior vencedor da competição, com sete títulos, e atual pentacampeão europeu. Já o Barcelona (Espanha), da atacante Giovana Queiroz, encara o Manchester City (Inglaterra). Os vencedores dos confrontos se enfrentam em uma das semifinais.

🔜🗓️🏆 Le programme des quarts de finale de la @UWCL



📌 Mercredi 24 mars à 18h

⚽️ @PSG_Feminines 🆚 @OLfeminin

🏟️ Parc des Princes



📌 Mercredi 31 mars à 18h30

⚽️ @OLfeminin 🆚 @PSG_Feminines

🏟️ Lyon — PSG Féminines (@PSG_Feminines) March 19, 2021

O sorteio ocorreu nesta sexta-feira (19). Nos outros duelos pelas quartas de final, o Wolfsburg (Alemanha) mede forças com o Chelsea (Inglaterra) e o Bayern de Munique (Alemanha) enfrenta o Rosengard (Suécia). Os jogos de ida serão na próxima quarta-feira (24) e os de volta no dia 31. Lyon, City, Wolfsburg e Rosengard fazem a segunda partida em casa.

🏆 #UWCL quarter-finals 🔜



Coming up on Wednesday (24 March):



▪️Lyon face Paris

▪️Chelsea meet Wolfsburg

▪️Manchester City play Barcelona

▪️Bayern take on Rosengård



Which tie are you most excited for? 🤩 — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 19, 2021

As semifinais estão agendadas para os dias 24 e 25 de abril (ida) e 1 e 2 de maio (volta). A decisão será em 16 de maio no estádio Gamla Ullevi, em Gotemburgo (Suécia). Na edição passada, o Lyon levou o quinto título seguido ao derrotar o Wolfsburg por 3 a 1 na decisão, disputada no estádio Anoeta, em San Sebastián (Espanha).

A última jogadora brasileira a vencer a Champions Feminina foi a hoje ex-lateral Rosana, campeã pelo Lyon em 2012. Antes dela, as atacantes Marta (2004, pelo Umea, da Suécia) e Cristiane (2005, pelo Turbine Potsdam, da Alemanha) ganharam o mais importante torneio de clubes do futebol europeu entre as mulheres.