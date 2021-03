Atlético-MG ganha com estreia de Nacho, volta de Cuca e 1º gol de Hulk

Foi uma sexta-feira (19) de primeiras vezes no Atlético-MG. A vitória por 3 a 0 sobre o Coimbra, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro, teve a estreia (com gol) do meia argentino Nacho Fernández, ex-River Plate (Argentina), a (re)estreia do técnico Cuca no comando atleticano e a primeira bola na rede do atacante Hulk vestindo a camisa alvinegra.

O resultado no Mineirão, em Belo Horizonte, levou o Atlético aos 15 pontos, com 100% de aproveitamento após cinco jogos, disparado na liderança. O Coimbra, estacionado nos dois pontos e sem vitórias até o momento, permanece na lanterna.

Foi o último compromisso de ambos os times antes da interrupção do futebol em território mineiro por 15 dias, ao menos. Devido à situação da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Governo de Minas Gerais inseriu o estado na Onda Roxa, fase mais restritiva do programa Minas Consciente, de enfrentamento ao vírus. A proibição de eventos esportivos tem início na segunda-feira (22).

A primeira boa chance foi do Coimbra, com Guilherme Santos (emprestado pelo Atlético). O atacante ficou cara a cara com Everson, após uma rebatida, mas o goleiro fez grande defesa. O time visitante assustou de novo aos seis minutos. O meia Marquinho cruzou da esquerda e o atacante Igor mandou para a rede. O lance, porém, foi anulado pela arbitragem, que entendeu que o jogador da Laranja Mecânica tocou a bola com o braço.

O duelo seguiu difícil para o Galo até os 27 minutos, quando o atacante Eduardo Vargas recebeu do zagueiro Júnior Alonso pela esquerda e cruzou para Nacho Fernández escorar de cabeça e abrir o placar. Aos 36, Nacho cobrou escanteio e o zagueiro Igor Rabello cabeceou para o gol, ampliando. Aos 43, o meia argentino foi derrubado na área pelo lateral Lucas Hipólito. Hulk cobrou pênalti e fez o primeiro dele pelo clube.

O ritmo caiu na etapa final, mas o Atlético manteve o duelo sob controle. Aos 32 minutos, o atacante Eduardo Sasha quase fez o terceiro gol de cabeça da partida (a bola passou rente à meta). Sasha teve nova oportunidade aos 38, após passe açucarado de Hulk, mas parou no goleiro Jori. O Coimbra teve a chance de diminuir o prejuízo em bomba cruzada do atacante Eduardo, na entrada da área, pela esquerda, mas Everson defendeu.